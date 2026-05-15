Einladung zur Pressekonferenz: Vorsorge statt Reparatur – Vorstellung „SVS-Vorsorgepass“

Wien (OTS) -

Als Vorreiter in der Vorsorge-Transformation startet die SVS den „Vorsorgepass“. Mit der größten Vorsorgeaktion Österreichs werden 1,3 Millionen Versicherte motiviert, Präventionsmaßnahmen wahrzunehmen und erhalten einen Überblick über ihr individuelles Vorsorgeprogramm.

Bei dieser Pressekonferenz wird der Vorsorgepass vorgestellt und die Aspekte der Prävention in den unterschiedlichen Bereichen erläutert.

Ihre Gesprächspartner:

Peter Lehner, Obmann SVS

Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe

Dr. Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin Zahnärztekammer

Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Obmann der Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte

Dr. Isabella Bauer-Rupp, Leitende Ärztin der SVS

Datum & Uhrzeit:

Mittwoch, 20. Mai 2026

11:00 Uhr

Ort:

SVS – Sozialversicherung der Selbständigen

Lounge – 8. Stock

Wiedner Hauptstraße 84–86

1050 Wien