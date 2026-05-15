  • 15.05.2026, 08:00:32
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Einladung zur Pressekonferenz: Vorsorge statt Reparatur – Vorstellung „SVS-Vorsorgepass“

Wien (OTS) - 

Als Vorreiter in der Vorsorge-Transformation startet die SVS den „Vorsorgepass“. Mit der größten Vorsorgeaktion Österreichs werden 1,3 Millionen Versicherte motiviert, Präventionsmaßnahmen wahrzunehmen und erhalten einen Überblick über ihr individuelles Vorsorgeprogramm.

Bei dieser Pressekonferenz wird der Vorsorgepass vorgestellt und die Aspekte der Prävention in den unterschiedlichen Bereichen erläutert.

Ihre Gesprächspartner:

Peter Lehner, Obmann SVS
Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe
Dr. Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin Zahnärztekammer
Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Obmann der Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte
Dr. Isabella Bauer-Rupp, Leitende Ärztin der SVS

Datum & Uhrzeit:
Mittwoch, 20. Mai 2026
11:00 Uhr

Ort:
SVS – Sozialversicherung der Selbständigen
Lounge – 8. Stock
Wiedner Hauptstraße 84–86
1050 Wien

Anmeldung:
Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

SVS Newsroom
Telefon: 050 808 90394
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.svs.at

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