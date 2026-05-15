Neubau Sattelbachbrücke in Heiligenkreuz im Zuge der B 11

St. Pölten (OTS) -

In Heiligenkreuz wird die Brücke über den Sattelbach im Zuge der Landesstraße B 11 neu errichtet, zudem wird eine Behelfsbrücke aufgebaut. Die Arbeiten haben kürzlich begonnen, werden von der Firma Haider & Co Hoch- und Tiefbau ausgeführt und sollen rund sieben Monate dauern. Die Gesamtbaukosten von rund 1,2 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wird zur Aufrechterhaltung des Verkehrs eine Behelfsbrücke durch die Brückenmeisterei Alland errichtet. Die Verkehrsführung darauf erfolgt einstreifig mittels Ampelregelung. Die Ablöse für die erforderliche Grundbenützung trägt die Gemeinde Heiligenkreuz.

Beim Objekt B11.10 Sattelbach in Heiligenkreuz handelte es sich um ein einfeldriges Bogentragwerk mit einer Gesamtstützweite von 12,8 Metern, das im Jahr 1950 errichtet wurde. Aufgrund des mangelhaften Zustandes sowie des für die heutigen Lastanforderungen nicht mehr entsprechenden Brückenquerschnittes ist ein Neubau erforderlich. Weiters kann durch den Neubau der Durchflussquerschnitt des Sattelbaches erhöht werden.

Das neue Tragwerk wird als einfeldriges Rahmentragwerk mit einer Gesamtstützweite von 16,64 Metern errichtet. Die Fundierung erfolgt mittels Großbohrpfählen. Die neue Brücke sieht einen einseitigen kombinierten Geh- und Radweg mit einer Gesamtbreite von 3,05 Metern sowie eine Fahrbahnbreite von etwa 7,3 Metern vor.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]