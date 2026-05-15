„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit für Einsparung bei Politik

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 11. bis 13. Mai 2026 in einer Online-Befragung wissen, wo Einsparungsmöglichkeiten im Zuge der Budgetverhandlungen gesehen werden. Die konkrete Fragestellung lautete: „Im Zuge der Budgetverhandlungen werden auch Einsparungen bei Parteien, Politiker:innen und politischen Institutionen diskutiert. Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein klares Bild: 50 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Politik zuerst bei sich selbst sparen sollte. Weitere 23 Prozent halten Einsparungen in der Politik zwar für richtig, sehen deren Wirkung jedoch eher als symbolisch. 14 Prozent sprechen sich dafür aus, dass Einsparungen vor allem in großen Budgetbereichen erfolgen sollten. 7 Prozent fürchten, dass zu starke Kürzungen bei der Politik Demokratie und Kontrolle schwächen könnten.



Anhand der Parteipräferenz zeigt sich ein klares Muster: Mit Ausnahme der NEOS-Wähler:innen ist bei allen Wählergruppen die Forderung am stärksten, dass die Politik zuerst bei sich selbst sparen sollte (FPÖ: 56 Prozent, ÖVP: 47 Prozent, Grüne: 44 Prozent, SPÖ: 42 Prozent, NEOS: 33 Prozent). Bei der pinken Wählerschaft sind 36 Prozent der Meinung, dass Einsparungen richtig wären, aber finanziell symbolische Bedeutung hätten.

SPÖ- und NEOS-Wähler:innen betonen, dass Einsparungen in der Politik vor allem symbolischen Charakter hätten (NEOS: 36 Prozent, SPÖ: 31 Prozent), ÖVP- und NEOS-Wähler:innen weisen am stärksten auf die Wichtigkeit von Einsparungen in großen Budgetbereichen hin (NEOS: 28 Prozent, ÖVP: 20 Prozent).



Ein stärkeres Problembewusstsein hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die demokratische Kontrolle zeigt sich vor allem bei den Grün-Wähler:innen (17 Prozent), während dieses Argument in anderen Wählergruppen nur eine untergeordnete Rolle spielt. Den zweithöchsten Wert weisen hier die SPÖ-Wähler:innen mit 10 Prozent auf.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Ausnahmsweise sind einmal fast alle Wählergruppen einer Meinung: Die Politik soll zuerst einmal bei sich selbst sparen. Jeder Zweite hängt dieser Meinung an. Da ist es egal, ob das budgetär ins Gewicht fällt. Es geht um die Symbolik.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:20 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN