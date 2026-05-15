Hattmannsdorfer startet digitales Fitnessprogramm im Wirtschaftsministerium

Wien (OTS) -

„Wer Bürokratie abbauen will, muss bei sich selbst beginnen. Deshalb treiben wir die Digitalisierung im Wirtschaftsministerium konsequent voran: Sie ist der Schlüssel zu weniger Bürokratie, schnelleren Verfahren und einem leistungsfähigeren Staat. Unser Ziel ist es, Verwaltungsprozesse zu modernisieren, Effizienz zu steigern und das Wirtschaftsministerium digital noch leistungsfähiger aufzustellen“, erklärt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Mit dem digitalen Fitnessprogramm werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt auf die Anforderungen einer zunehmend digitalen Verwaltung vorbereitet. Gleichzeitig sollen Abläufe im Ressort effizienter gestaltet und digitale Werkzeuge stärker im Arbeitsalltag genutzt werden, um Verfahren zu beschleunigen und Ressourcen besser einzusetzen.

Um diese Modernisierung konkret voranzutreiben, setzt das Wirtschaftsministerium verstärkt auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und digitalen Assistenzsystemen.

KI und digitale Werkzeuge für effizientere Verwaltung

Das Wirtschaftsministerium baut seine digitale Infrastruktur konsequent aus. Seit 2025 steht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ressortweites KI-Portal zur Verfügung.

Dieses unterstützt unter anderem bei:

automatischen Zusammenfassungen von Dokumenten und E-Mails

Übersetzungen und Transkriptionen

Rechercheunterstützung für Verwaltungsverfahren

KI-gestützter Automatisierung interner Abläufe

Perspektivisch sollen KI-Assistenzsysteme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Routineaufgaben unterstützen und so Verwaltungsprozesse beschleunigen.

Neben dem Einsatz von KI setzt das Ressort auch auf moderne digitale Infrastruktur, um Zusammenarbeit und Wissensmanagement innerhalb der Verwaltung effizienter zu gestalten.

Digitale Souveränität und moderne Zusammenarbeit

Parallel dazu wurde mit Nextcloud eine umfassende digitale Kollaborationsplattform eingeführt. Sie ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit und neue digitale Arbeitsweisen innerhalb des Ressorts.

Zu den Funktionen dieses On-Premise betriebenen Systems zählen unter anderem:

gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten

sichere Videokonferenzen

Wissensmanagement über Wikis und gemeinsame Ablagen

modernes Aufgabenmanagement und Projektsteuerung

digitale Formulare und Datenbanken

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf digitaler Souveränität und rechtskonformer Nutzung von KI und Automatisierungssystemen.

„Gerade im staatlichen Bereich ist es entscheidend, technologische Unabhängigkeit zu sichern und die Kontrolle über Daten und digitale Infrastruktur zu behalten“, so Hattmannsdorfer.

Damit diese digitalen Werkzeuge ihr volles Potenzial entfalten können, setzt das Wirtschaftsministerium gezielt auf Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Digitales Fitnessprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Damit Digitalisierung im Arbeitsalltag Wirkung entfaltet, startet das Wirtschaftsministerium ein umfassendes digitales Qualifizierungsprogramm für alle Beschäftigten.

Das Programm basiert auf drei zentralen Säulen:

Digitale Kompetenzen und Organisationskultur

Prozesse, Zusammenarbeit und Datenmanagement

Künstliche Intelligenz und Automatisierung

Mit maßgeschneiderten Schulungen sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt werden, digitale Werkzeuge gezielt einzusetzen und Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten.