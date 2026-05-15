Rene Schachner: Gemeinsam für Österreichs Wälder! VEENA.at startet Wiederaufforstungsinitiative!

Aistersheim (OTS) -

Nach den verheerenden Waldbränden in Kärnten und der Steiermark sind die Schäden enorm: Über 200 Hektar Waldfläche wurden zerstört, rund 200.000 Bäume vernichtet. Neben den ökologischen Folgen leiden auch Tierwelt und Bevölkerung: Lebensräume gehen verloren, Schutzfunktionen der Wälder für Wasserhaushalt und Klima sind massiv beeinträchtigt.

Die VEENA.at – ein Verein zur Förderung echter Nachhaltigkeit – reagiert mit einer gezielten Wiederaufforstungsinitiative und ruft zur Unterstützung auf. Als Verein mit den Schwerpunkten Umwelt- und Naturschutz, nachhaltige Entwicklung, Bewusstseinsbildung sowie konkrete Hilfsprojekte setzt VEENA.at auf langfristige Lösungen, die ökologische Stabilität und gesellschaftliche Verantwortung verbinden.

Zur Initiative: Mit einem Beitrag von nur fünf Euro kann bereits ein neuer Setzling gepflanzt werden. Unter dem Verwendungszweck ‚Aufforstungspate‘ haben Unterstützer die Möglichkeit, aktiv zur Wiederherstellung der betroffenen Regionen beizutragen. Ziel ist es, nicht nur Wälder wiederaufzubauen, sondern auch Biodiversität zu fördern und zukünftige Generationen für den Schutz unserer Natur zu sensibilisieren.

Der Präsident von VEENA.at , Rene Schachner, appelliert: „Helfen Sie uns helfen – jeder Euro zählt! Gemeinsam können wir die zerstörten Wälder wiederaufbauen und ein starkes Zeichen für nachhaltigen Umwelt- und Naturschutz setzen. Denn Umwelt- und Naturschutz geht uns alle an, zusammen können wir die Kraft der Natur zurückbringen und den Kreislauf des Lebens erneuern“.

Aufruf an betroffene Waldbesitzer: Wir forsten gemeinsam auf!

Damit die gesammelten Spenden schnellstmöglich dort ankommen, wo sie gebraucht werden, wendet sich VEENA direkt an die Betroffenen. Waldbesitzer, deren Flächen durch die jüngsten Brände geschädigt wurden, können sich ab sofort beim Verein melden, um Unterstützung bei der Wiederbewaldung durch neue Setzlinge zu erhalten.

Für eine koordinierte Abstimmung benötigen wir folgende Informationen der betroffenen Flächen:

Vollständige Kontaktdaten des Eigentümers

des Eigentümers Katastralgemeinde

Einlagezahl (EZ)

Grundstücksnummer

Interessierte Waldbesitzer werden gebeten, diese Informationen direkt per E-Mail an [[email protected]] oder über das Kontaktformular auf www.veena.at einzureichen.