Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler würdigen VALIE EXPORT

Wien (OTS) -

Mit großer Bestürzung reagieren Wiens Stadtchef Michael Ludwig und die Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod der Kunstikone VALIE EXPORT. „Mit dem Tod von VALIE EXPORT verliert ganz Österreich eine radikale Pionierin der österreichischen Kunst und eine Künstlerin von internationaler Bedeutung“, würdigt Wiens Bürgermeister die Künstlerin. Ihre Arbeit, so der Bürgermeister weiter, „suchte die unmittelbare Reaktion des Publikums, provozierte und hat dazu gezwungen, Perspektiven zu hinterfragen. Wien gedenkt einer Künstlerin, die mutig und unbeirrbar die Grenzen zwischen Kunst, Öffentlichkeit und Politik ausgelotet hat.“

„VALIE EXPORT hat über Jahrzehnte die Kunst und Gesellschaft herausgefordert“, ergänzt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Ihr Werk kreiste um den weiblichen Körper, um patriarchale Strukturen, um die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit – analog dazu ihre Praxis, wenn sie ihren eigenen Körper zur Projektionsfläche machte und er zum politischen Instrument wurde. „Das Tapp- und Tastkino (1968) oder Genital Panic (1969) sind nicht nur ikonische Momente der Performancegeschichte, sie sind präzise und radikale Hinterfragungen über Öffentlichkeit, Privatheit, Projektion und die Politiken des Körpers. Bilder und Handlungen, die bis heute verstören. Sie ging vom Individuum aus und traf doch immer die Gesellschaft im Kern.“

Wiens Bürgermeister betont: „Mit ihrem Ableben geht eine der politischsten Stimmen der österreichischen Kunstlandschaft verloren. Ihr Werk aber wird uns weiter herausfordern.“ „VALIE EXPORT forderte uns als Einzelne heraus – und damit die Ordnung, in der wir leben“, so Kaup-Hasler abschließend.

Ihren Hinterbliebenen, den vielen Weggefährt*innen und allen, die durch ihr Werk inspiriert wurden, gilt das tief empfundene Mitgefühl.

VALIE EXPORT wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und dem Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. Sie erhielt zudem das Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, den Kokoschka-Preis und Preis der Stadt Wien für Angewandte Kunst.