Das BELVEDERE trauert um VALIE EXPORT

Wien (OTS) -

Mit großer Trauer nimmt das Belvedere Abschied von VALIE EXPORT. Die 1940 in Linz geborene Medien- und Performancekünstlerin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin ist am 14. Mai 2026 in Wien im Alter von 85 Jahren verstorben. Mit ihrem medienanalytischen, performativen und feministischen Werk zählt sie zu den international bedeutendsten österreichischen Künstler*innen der Gegenwart.

Stella Rollig, Generaldirektorin: Die Nachricht vom Tod VALIE EXPORTs trifft uns tief. Wir waren über viele Jahre hinweg eng verbunden; bis zuletzt standen wir im Austausch zur Vorbereitung der Ausstellung „Feminist Futures Forever“, in der ihr Werk eine zentrale Rolle einnimmt. Mit ihrer kompromisslosen Haltung, ihrer intellektuellen Schärfe und ihrer Radikalität hat sie künstlerisch neue Maßstäbe gesetzt – menschlich beeindruckte sie als Gesprächspartnerin mit Neugier, Witz und Liebenswürdigkeit. Der Verlust ist noch gar nicht zu ermessen.

Dem Belvedere war VALIE EXPORT auf besondere Weise verbunden. Ihr 85. Geburtstag vor knapp einem Jahr wurde hier gleich zweimal gefeiert: Bei einem Galadinner im Oberen Belvedere trafen sich Freund*innen und Weggefährt*innen, während im Belvedere 21 gemeinsam mit dem Österreichischen Filmmuseum und sixpackfilm ein großes öffentliches Fest mit vielfältigen künstlerischen Beiträgen als Hommage an die Jubilarin gestaltet wurde. 2010 präsentierten das Belvedere und das Lentos Kunstmuseum Linz gemeinsam eine große Retrospektive zu EXPORTs 70. Geburtstag in einer Kooperation der damaligen Direktorinnen Agnes Husslein-Arco und Stella Rollig.

Auch in der kommenden Ausstellung Feminist Futures Forever, die am 4. November 2026 im Belvedere 21 eröffnet, nimmt VALIE EXPORT eine zentrale Rolle ein. Die Ausstellung reicht von der Feministischen Avantgarde bis zur jüngsten Generation und versteht feministische Kunstgeschichte als vielstimmiges, gegenwärtiges und in die Zukunft gerichtetes Projekt. VALIE EXPORT war in die Konzeption und Vorbereitung der Ausstellung eingebunden; ihr Werk bildet einen wesentlichen Bezugspunkt der Präsentation.

Einige zentrale Werke von VALIE EXPORT befinden sich in der Sammlung des Belvedere, darunter Die Doppelgängerin im Skulpturengarten des Belvedere 21.

Werke von VALIE EXPORT in der Sammlung Online des Belvedere finden Sie HIER.

Informationen zur Ausstellung Feminist Futures Forever finden Sie HIER.