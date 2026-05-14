ORF-Programmänderung zum Tod von Valie Export

Wien (OTS) -

Zum Ableben der Medien- und Performance-Künstlerin Valie Export ändert der ORF sein Programm und zeigt in ORF2 am Sonntag, dem 17. Mai, um 23.05 Uhr die Dokumentation von Claudia Müller „Valie Export – Ikone und Rebellin“ aus dem Jahr 2015. Um 23.50 Uhr folgt Exports Regie-Arbeit „Die Praxis der Liebe“, ein Politthriller aus dem Jahr 1984.



Der am 17. Mai geplante „dokFilm: Homo ludens – Warum wir spielen“ entfällt.



Ö1 wiederholt am Sonntag, den 17. Mai ab 14.05 Uhr die „Menschenbilder“-Ausgabe „Eine vielstimmige Frau – Valie Export“ aus dem Jahr 1996.

