  • 14.05.2026, 08:30:32
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Familienbund zum 15. Mai – Internationaler Tag der Familie

Familienbild im Wandel der Zeit

St. Pölten/Wien (OTS) - 

„Familie ist gelebte Vielfalt“, ist Familienbund-Präsidentin Abg. z. NR Mag.a Johanna Jachs überzeugt. In einer Familie treffen unterschiedliche Charaktere und Interessen aufeinander und finden gemeinsam ihren Weg durch den Alltag. Kinder zu haben, ist eine der schönsten und zugleich herausforderndsten Aufgaben – und Familie ist und bleibt die tragende Säule unserer Gesellschaft.

Gleichzeitig hat sich das „Modell“ Familie stark verändert. Etwa durch die Berufstätigkeit beider Elternteile, neue Lebensmodelle und digitale Einflüsse. „Diese Entwicklungen brauchen verlässliche politische Rahmenbedingungen, die Familien Sicherheit, Perspektiven und Wertschätzung geben“, so Jachs.

Rund um den Internationalen Tag der Familie rückt auch die aktuelle Budgetdiskussion in den Fokus: „Maßnahmen wie die Senkung der Lohnnebenkosten sind nachvollziehbar, gleichzeitig müssen die Auswirkungen auf Familien genau im Blick bleiben“, hält die Familienbund-Präsidentin fest. Mit Blick auf den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) mahnt sie: „Familienleistungen sind keine Nebensache, sondern eine Investition in unsere Zukunft.“

„Positiv ist, dass die Familienleistungen nicht gekürzt werden. Die vorübergehende Aussetzung der Wertanpassung kann jedoch nur eine Übergangslösung sein. Langfristig braucht es Planungssicherheit für Familien – insbesondere angesichts steigender Lebenshaltungskosten. Daher muss die Valorisierung ehestmöglich wieder eingesetzt werden, schließt Johanna Jachs.

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Marietheres Van Veen
Telefon: +43 6643824285
E-Mail: [email protected]

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