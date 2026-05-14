  • 14.05.2026, 08:00:33
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Fußball-Bundesliga-Finale mit Austria – LASK live im ORF

Am 17. Mai ab 14.00 Uhr in ORF 1 mit Titelentscheidung

Wien (OTS) - 

Schafft der LASK das Double und damit den ersten Meistertitel seit 1965? Oder hat Sturm die besseren Nerven und sichert sich den Titel-Hattrick? Die Antwort erfahren die Fußball-Fans am Sonntag, dem 17. Mai 2026, wenn die Linzer in Wien auf die Austria treffen, ein Punkt würde für den Titel reichen. Die Austria braucht einen Sieg, um zumindest Rang vier sicher zu haben. ORF 1 berichtet ab 14.00 Uhr live. Kommentatoren sind Thomas König und Roman Mählich, die Analysen steuern Christian Diendorfer und Michael Liendl bei.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

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