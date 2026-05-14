Lotto "6 aus 45" : Wieder kein Sechser, Doppeljackpot mit 2,3 Mio wartet

Wien (OTS) -

Mittwoch wurde aus dem “Muttertags-Lotto-Jackpot" ein Doppeljackpot, da abermals niemand die “sechs Richtigen” erraten konnte. Auch der Zufallsgenerator der Quicktipps biss sich die Zähle aus. In der Sechser-Rangsumme warten somit voraussichtlich rund 2,3 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren gleich drei Spielteilnehmer:innen erfolgreich. Jeweils rund 33.000 Euro gehen einmal nach Oberösterreich und zweimal nach Wien. Die beiden Wiener Gewinnscheine waren Normalscheine, in Oberösterreich war es ein Quicktipp. Was alle auch gemeinsam hatten: ihnen fehlte die Zahl 29 zum Sechser.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist es niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, womit die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Das bedeutete für 48 Spielteilnehmer:innen einen Gewinn von rund 5.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Ganz ohne Hauptgewinne ging es doch nicht und so gab es beim Joker zwei Spielteilnehmer:innen, eine:n aus Wien und eine:n aus der Steiermark, die sich mit dem richtigen “Ja” zum Joker den ersten Gewinnrang holten.

Ihnen wird ein Gewinn in Höhe von jeweils mehr als 97.000 Euro überwiesen.

Die nächste Lotto Ziehung gibt es am kommenden Freitag, dies ist wieder eine Bonus-Ziehung mit einem 30.000 Euro-Bonus.