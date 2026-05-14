Feldpost, Friedhof, Fahrschulen – das Bundesheer als Universum

Wien (OTS) -

Drei Spitäler, drei Auslandspfarren, 40 militärische Fahrschulen, neun Militärmusiken, sieben Betriebskindergärten, Urlaubsheime sowie eine Militärbibliothek im Besitz von rund 850.000 Büchern – das Bundesheer vereint eine Vielzahl an Einrichtungen und Angeboten unter einem Dach. Und das sind nur einige Beispiele dafür, wie breit das Leistungsspektrum über den klassischen militärischen Auftrag hinausgeht.

„Das Bundesheer ist mehr als Einsatz und Ausbildung – es ist ein eigenes System, das von der Lehrlingsausbildung bis zur eigenen Militärdiözese reicht. Wir schaffen ein Umfeld, in dem sich unsere Soldatinnen und Soldaten voll auf ihre Aufgaben konzentrieren können“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Mit Angeboten wie den 2008 ins Leben gerufenen Betriebskindergärten in den Sommermonaten unterstützt das Bundesheer die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: In diesem Jahr gibt es beispielsweise in sieben Bundesländern an insgesamt 22 Standorten Betriebskindergartengruppen für rund 1.000 Kinder von Bediensteten, die von qualifizierten Pädagoginnen und Betreuerinnen betreut werden. Eigene Schulen sowie Ausbildungsstätten wie die Theresianische Militärakademie, die Heeresunteroffiziersakademie und die Landesverteidigungsakademie stehen für eine fundierte Ausbildung auf allen Ebenen. Ergänzt wird dies durch eine breite Lehrlingsausbildung in zahlreichen Berufen wie beispielsweise Sattler, Forstwirtschaftsfacharbeiter und Berufsfotograf. Auch im Alltag profitieren Soldaten von umfassenden Strukturen: In rund 40 militärischen Fahrschulen werden jährlich tausende Kraftfahrer ausgebildet – damit zählt das Bundesheer zu den größten Ausbildungsstätten für Lkw-Lenker in Österreich. Gleichzeitig leistet die Militärmusik mit rund 420 Mitgliedern in allen Bundesländern einen wichtigen Beitrag zur heimischen Musikkultur.

Darüber hinaus verfügt das Bundesheer über ein dichtes Netz an Versorgungs- und Betreuungseinrichtungen: Drei eigene Spitäler samt eigenen Militärärzte gewährleisten die medizinische Versorgung im In- und Ausland – unterstützt durch Einrichtungen wie die Heeresapotheke. Die Militärseelsorge umfasst sechs anerkannte Glaubensgemeinschaften und verfügt auch über eine eigene katholische Diözese und einen römisch-katholischen Bischof. Mit eigenen Pfarren im In- und Ausland begleitet sie Soldaten in persönlichen und spirituellen Fragen. Urlaubsheime und Seminarzentren beispielsweise in Reichenau (NÖ), Seebenstein (NÖ), Felbertal (S) und Iselsberg (T) bieten zusätzliche Erholungsmöglichkeiten – auch für die Familie, während die Feldpost insbesondere im Auslandseinsatz die Verbindung zur Heimat sicherstellt. Auch in der Ausstattung zeigt sich die Eigenständigkeit: Die Heeresbekleidungsanstalt in Brunn am Gebirge sorgt für Entwicklung und Versorgung mit Ausrüstung. Ergänzt wird dieses breite Spektrum durch besondere Einrichtungen wie das Heeresgeschichtliche Museum, historische Orte wie den Akademiefriedhof der Theresianischen Militärakademie sowie die Nutzung ehemaliger Bergwerke als geschützte Infrastruktur. Die Militärbibliothek mit Hauptsitz in der Stiftkaserne ist im Besitz von ca. 850.000 Büchern über das gesamte Bundesgebiet verteilt – 145.000 Bücher davon können in der Militärbibliothek selbst von Militärpersonen ausgeliehen werden. Das Bundesheer zeigt damit: Es ist ein eigenes Universum – leistungsfähig, vielseitig und auf alle Anforderungen vorbereitet.