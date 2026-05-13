WELTREKORD! Franz Müllner zieht gleichzeitig zwei Schiffe der WolfgangseeSchifffahrt

St. Wolfgang (OTS) -

Es ist vollbracht: Der Salzburger Extremkraftsportler Franz Müllner hat heute, am 13. Mai 2026, um 19.00 Uhr am Wolfgangsee einen neuen Weltrekord aufgestellt. Vor zahlreichen Zuschauer:innen zog er zwei Passagierschiffe der WolfgangseeSchifffahrt gleichzeitig über den See und vollbrachte damit eine außergewöhnliche sportliche Leistung an seinem ganz persönlichen Kraftplatz.

Im Rahmen des Weltrekordversuchs gelang es Franz Müllner, die beiden miteinander verbundenen Traditionsschiffe MS Österreich und MS Salzkammergut allein durch seine Körperkraft in Bewegung zu setzen. Über eine Strecke von 25 Metern zog der Lungauer die knapp 200 Tonnen schweren Schiffe mit einem Zuggewicht von rund 250 Kilogramm über das Wasser des Wolfgangsees. Dieser Weltrekord ist bereits der 64. Weltrekord von Franz Müllner und wird durch das Rekord-Institut für Deutschland offiziell anerkannt und zertifiziert. Die Patenschaft für den Weltrekordversuch übernimmt Patrick De-Bettin von der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft. Tobias Pürcher, Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus GmbH, zeigt sich beeindruckt: „Zwei unserer Schiffe gleichzeitig in Bewegung durch reine menschliche Kraft zu erleben, ist auch für uns als Betreiber ein historischer Moment. Wir sind stolz, Teil dieses außergewöhnlichen Projekts gewesen zu sein.“



Ein Weltrekord am Kraftplatz Wolfgangsee

Die malerische Kulisse des Wolfgangsees im Salzkammergut, dem persönlichen Kraftplatz von Franz Müllner, bot den Rahmen für einen Weltrekord, der Sport, Natur und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verband. Patrick De-Bettin, Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft: „Dieser Weltrekord zeigt eindrucksvoll, welche Strahlkraft der Wolfgangsee als Erlebnisraum hat. Die Verbindung aus Natur, Emotion und internationaler Aufmerksamkeit macht dieses Ereignis zu einem besonderen Moment für die gesamte Region.“



Zeichen der Solidarität erfolgreich gesetzt

Der Weltrekord stand nicht nur im Zeichen des Sports, sondern auch im Zeichen der Menschlichkeit. Die Aktion unterstützt DEBRA Austria und das EB-Haus Austria in Salzburg, das als Kompetenzzentrum für Schmetterlingskinder fungiert. Spender:innen hatten im Rahmen des Weltrekordversuchs die Möglichkeit, auf einem der beiden von Franz Müllner gezogenen Schiffe Platz zu nehmen und den Weltrekord hautnah mitzuerleben. Dr. Rainer Riedl, Obmann von Debra Austria zeigt sich dankbar: „Für unsere Patient:innen und ihre Familien ist diese Aktion von großer Bedeutung.

Der Weltrekord lenkt Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen von Menschen mit Epidermolysis bullosa und schafft gleichzeitig konkrete Unterstützung. Wir bedanken uns für dieses starke Zeichen der Solidarität.“ Zahlreiche Spender:innen nahmen die Möglichkeit wahr, den Weltrekord direkt an Bord der Schiffe mitzuerleben und damit einen Beitrag für die sogenannte Schmetterlingskinder-Initiative zu leisten. Die offizielle Spendensumme wird am 20. Mai bekanntgegeben und an Debra Austria überreicht.



Ein Rekord, der bleibt

Mit dem erfolgreichen Doppel-Schiffzug setzt Franz Müllner erneut ein starkes Zeichen im internationalen Extremkraftsport. Gleichzeitig bleibt das Ereignis als kraftvolles Symbol für Zusammenhalt, Bewusstsein und gesellschaftliche Verantwortung am Wolfgangsee in Erinnerung. Wenige Minuten nach dem geglückten Weltrekord zeigte sich Franz Müllner erschöpft, aber glücklich: „Dieser Weltrekord ist für mich weit mehr als ein sportlicher Erfolg. Es geht darum zu zeigen, was möglich ist, wenn Wille, Vorbereitung und ein starkes Umfeld zusammenkommen. Besonders wichtig war mir, mit dieser Leistung auch auf die Schmetterlingskinder aufmerksam zu machen. Jede einzelne Unterstützung für diesen guten Zweck zählt.“



Mit dem Weltrekord am Wolfgangsee verbindet Franz Müllner spektakulären Extremsport mit einer klaren Botschaft: Wahre Stärke zeigt sich nicht nur in körperlicher Leistung, sondern auch in Mitgefühl, Verantwortung und Zusammenhalt.