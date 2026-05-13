  • 13.05.2026, 16:04:02
  • /
  • OTS0161

Burgenland verliert weiteren KJP-Facharzt

Offener Brief an Gesundheitsministerin Schumann

Wien (OTS) - 

Mit der Kündigung des ärztlichen Leiters der Kinder -und Jugendpsychiatrie der Sozialen Dienste Eisenstadt im März 2026 verlässt ein weiterer Fachmann das Burgenland. Unter dem Druck der seit Jahren unhaltbaren Versorgungssituation im Burgenland gibt somit innerhalb von einem Jahr die nächste qualifizierte Person aus dem Fachbereich Kinder -und Jugendpsychiatrie auf. Seine Stelle wurde nicht neu besetzt, sondern einem bereits völlig überlasteten Kollegen des Gesundheitsressorts zusätzlich übertragen – eine Notlösung, die das strukturelle Versagen nur weiter vertieft. Es geht längst nicht mehr nur um fehlende Betten. Das Burgenland verfügt über kein kinder- und jugendpsychiatrisches Gesamtkonzept – keine Tagesklinik, keine subakut-stationären Strukturen, keine ausreichende ambulante Versorgung. Landeshauptmann Doskozil bezeichnet die Lage unter Berufung auf die Art.-15a-B-VG-Vereinbarung als ausreichend. Als Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie sowie für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapeutin und ehemalige Landeskoordinatorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Burgenland (2014–2025) gemeinsam mit der ÖGKJP, bin ich im November 2025 aus Protest öffentlich zurückgetreten. Ich wende mich heute in einem offenen Brief an Bundesministerin Korinna Schumann und fordere ein direktes Eingreifen des Bundes.

Rückfragen & Kontakt

Ehem. Landeskoordinatorin für KJP Burgenland
Ass. Prof. i.R. Dr. Brigitte Hackenberg
Telefon: +43 676 3357683
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Ass. Prof. i.R. Dr. Brigitte Hackenberg

Rückfragen & Kontakt

Ehem. Landeskoordinatorin für KJP Burgenland
Ass. Prof. i.R. Dr. Brigitte Hackenberg
Telefon: +43 676 3357683
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright