  • 13.05.2026, 15:11:32
  • /
  • OTS0156

FPÖ-Bors: „Integrationspolitik total gescheitert: Muslimische Jugend stellt Islam über unser Gesetz“

Studie der Stadt Wien ist massives Alarmsignal für unsere Gesellschaft

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Studie der Stadt Wien offenbart ein erschütterndes Bild des völligen Scheiterns der Integrationspolitik: Wenn vier von zehn muslimischen Jugendlichen die Regeln des Islam über unsere Gesetze stellen und gleichzeitig 46 Prozent angeben, für ihren Glauben kämpfen und sterben zu wollen, dann ist das ein massives Alarmsignal für unsere Gesellschaft“, warnt FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors.

Die Gründe liegen auf der Hand: Jahrzehntelange Massenzuwanderung, falsche Toleranz und das Wegsehen der Einheitspartei haben Parallelgesellschaften und brandgefährliche Entwicklungen massiv begünstigt. „Wer unsere Werte und unseren Rechtsstaat ablehnt, hat in Österreich keinen Platz. Wir fordern daher einen sofortigen Stopp der illegalen Zuwanderung, harte Maßnahmen gegen islamistischen Extremismus und eine Politik, die endlich wieder die Sicherheit der eigenen Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt“, schließt LAbg. Andreas Bors.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright