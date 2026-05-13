FPÖ-Bors: „Integrationspolitik total gescheitert: Muslimische Jugend stellt Islam über unser Gesetz“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Studie der Stadt Wien offenbart ein erschütterndes Bild des völligen Scheiterns der Integrationspolitik: Wenn vier von zehn muslimischen Jugendlichen die Regeln des Islam über unsere Gesetze stellen und gleichzeitig 46 Prozent angeben, für ihren Glauben kämpfen und sterben zu wollen, dann ist das ein massives Alarmsignal für unsere Gesellschaft“, warnt FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors.

Die Gründe liegen auf der Hand: Jahrzehntelange Massenzuwanderung, falsche Toleranz und das Wegsehen der Einheitspartei haben Parallelgesellschaften und brandgefährliche Entwicklungen massiv begünstigt. „Wer unsere Werte und unseren Rechtsstaat ablehnt, hat in Österreich keinen Platz. Wir fordern daher einen sofortigen Stopp der illegalen Zuwanderung, harte Maßnahmen gegen islamistischen Extremismus und eine Politik, die endlich wieder die Sicherheit der eigenen Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt“, schließt LAbg. Andreas Bors.