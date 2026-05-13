Salzburger Wirtschaftsforum 2026: Neustart für Europa!

Innsbruck/Salzburg (OTS) -

Unter dem Leitmotto „Neustart für Europa! Wie wir international wieder nach vorne kommen“ versammelte das Salzburger Wirtschaftsforum 2026 knapp 300 Entscheidungsträger:innen, Unternehmer:innen und Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik im Salzburg Congress. Die fünfte Auflage des Erfolgsformats schlug erneut erfolgreich die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und überzeugte auch in diesem Jahr mit hochkarätigen Podiumsgästen, praxisnahen Impulsen und inspirierenden Dialogen.

Der Nachmittag war geprägt von fesselnden Keynotes und lebhaften Diskussionen rund um Unternehmertum, Innovation, Resilienz und Transformation. In Zeiten multipler globaler Herausforderungen bot das Salzburger Wirtschaftsforum wertvolle Orientierung und motivierende Denkanstöße, um die Zukunft Europas aktiv mitzugestalten.

Zukunft Europas im Fokus

Den offiziellen Auftakt bildeten die Begrüßungen durch hochrangige Vertreter:innen aus Wirtschaft und Politik, darunter Peter Unterkofler, Präsident der Industriellenvereinigung Salzburg, sowie Brigitta Pallauf, Präsidentin des Salzburger Landtags. Durch das Programm führte Marco Riebler von den Salzburger Nachrichten.

Mit seinem Vortrag „Saubere Energie aus den Wüsten – von der Vision zur Realität“ eröffnete Cornelius Matthes, CEO von Dii Desert Energy in Dubai, das Programm. Im Anschluss thematisierte Susanne Wiegand, CEO aD der Renk AG sowie Aufsichtsrätin bei Volkswagen und Quantum Systems, die geopolitischen Machtverschiebungen und die Leistungsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie.

Angie Gifford, Aufsichtsrätin Thyssenkrupp und Value Accelerator Advisor bei Goldman Sachs AM sowie vormalige SVP bei Meta, Microsoft und HP, zeigte auf, wie Europas Wirtschaft den Wandel durch KI erfolgreich gestalten kann. Nach einer Networkingpause beleuchtete Ulrike Tagscherer, Managing Director der China Innovation Consulting, weshalb Unternehmen ohne Innovationsstrategie in den kommenden Jahren massiv an Relevanz verlieren werden.

Christine Catasta, Aufsichtsrätin bei Erste Group, Erste Bank, BCR Banca Comercială Română, BIG Bundesimmobiliengesellschaft und OMV Petrom, diskutierte den Standort Österreich und mögliche Zukunftsstrategien. Den Abschluss bildete Frank Sieren, führender deutschsprachiger China-Experte, mit einem Ausblick auf Chinas neue Weltordnung und die daraus entstehenden Herausforderungen für Europa.

Innovation trifft Dialog

Wie bereits in den Vorjahren bot die Innovation Area jungen Unternehmen und Start-ups eine Bühne, um ihre Ideen zu präsentieren und sich mit führenden Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu vernetzen. Kulinarisch begleitete Networkingpausen sowie ein stimmungsvoller Ausklang schufen zusätzlichen Raum für vertiefende Gespräche und rundeten die erfolgreiche Veranstaltung ab.

Das Salzburger Wirtschaftsforum 2026 wurde veranstaltet von der Industriellenvereinigung Salzburg in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten, der Salzburger Sparkasse, Spar AG, Innovation Salzburg, der Palfinger AG, GrECo, der Wirtschaftskammer Salzburg, der FH Salzburg und MCI | Die Unternehmerische Hochschule®.

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