Neues Angebot für alle PV-Überschuss-Einspeiser im Burgenland

Eisenstadt (OTS) -

Burgenland Energie hat ein neues Angebot für alle PV-Anlagenbesitzer im Burgenland.

Der Grund für dieses Angebot ist die aktuelle Situation an den Strombörsen. Der überschüssige PV-Strom der Burgenland Energie Kunden wird direkt an der Strombörse weiterverkauft. Der an der Strombörse erzielte Erlös für die PV-Anlagenbesitzer nimmt immer mehr ab, da zum Zeitpunkt der PV-Überschussproduktion auch viele andere PV-Anlagenbesitzer ihren Strom verkaufen. Das führt zu der Situation an der Strombörse, dass die Preise sogar negativ werden. Allein am 26. April 2026 wurde ein negativer Strompreis an der Strombörse von -480 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Das bedeutet, dass der PV-Anlagenbesitzer sogar für die Abnahme des überschüssigen Stroms zahlen muss. Im Jahr 2025 war der für Burgenland-Energie-PV-Einspeisekunden durchschnittlich erzielte Strompreis an der Strombörse rund 4 Cent pro Kilowattstunde. Burgenland Energie hat den Kunden jedoch eine durchschnittliche Vergütung von rund 9 Cent pro Kilowattstunde bezahlt.

Das neue Angebot der Burgenland Energie hat das Ziel, die Energieunabhängigkeit der Haushalte auch von den Strombörsen weiter zu erhöhen. Den höchsten Erlös mit einer PV-Anlage erzielt man, wenn man den Strom selbst nutzt. Das ist möglich durch einen eigenen Speicher oder eine Speichererweiterung. Daher enthält das neue Angebot für PV-Anlagenbesitzer zum einen eine Speicherförderung und zum anderen die Möglichkeit, den Strom nicht an der Börse, sondern im Burgenland direkt an die Haushalte und Unternehmen marktpreisunabhängig zu einem dauerhaften Fixpreis zu verkaufen. Damit erhöht sich nicht nur die Energieunabhängigkeit der Haushalte mit PV-Anlagen, sondern auch die Energieunabhängigkeit des Burgenlands.

Das Angebot im Überblick: