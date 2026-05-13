dm investiert in zweites Verteilzentrum in Oberösterreich

Salzburg/Kronstorf (OTS) -

dm investiert 230 Millionen Euro und setzt bei allen maßgeblichen Gewerken und Leistungen auf Partner aus der Region und aus Österreich.

Holzbau, erneuerbare Energien und großzügige Flächen zur Förderung von Biodiversität machen das dm Verteilzentrum Kronstorf zum ökologischen Vorzeigeprojekt.

Menschliche Arbeitskraft von rund 300 Mitarbeitenden (FTE) und hochautomatisierte Systeme spielen eng ineinander.

Effizienzzugewinne in der Logistik reduzieren den ökologischen Fußabdruck und schaffen Ressourcen für Investitionen in die Preiswürdigkeit von dm.

Mit einem Investitionsvolumen von 230 Millionen Euro realisiert dm drogerie markt die bisher größte Einzelinvestition in der 50-jährigen Geschichte der dm Gruppe Österreich und Verbundene Länder: Mit dem neuen Verteilzentrum im oberösterreichischen Kronstorf, das den bestehenden Standort im benachbarten Enns ergänzt, verdoppelt dm seine Logistikkapazitäten in Österreich. „Wir schaffen damit Ressourcen, um dem anhaltend steigenden Zuspruch durch unsere Kundinnen und Kunden nachkommen zu können“, so Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung. 375 Millionen Produkte wurden im vergangenen Jahr von den dm Kundinnen und Kunden in Österreich gekauft – das sind über 20 Millionen Stück (plus 5,7 Prozent) mehr als im Jahr zuvor.

Hintergrund des Erfolgs sei nicht zuletzt auch, dass es gelungen ist, die Inflation im dm Warenkorb 2025 mit 0,3 Prozent fast bei null zu halten und damit viele zusätzliche Kunden für dm zu begeistern, berichtet Bauer: „Investitionen in unsere Logistik sind auch Investitionen in unsere Effizienz. Wir tun nicht einfach nur mehr-vom-Selben, sondern nutzen unser Wachstum für Weiterentwicklung. Damit schaffen wir Ressourcen, um wiederum in die Preiswürdigkeit zu investieren. Gleichzeitig reduzieren wir den ökologischen Fußabdruck unserer Logistik und schaffen optimale Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden. Wir automatisieren Tätigkeiten, für die sich immer schwieriger Menschen finden lassen und für die es nicht die Qualitäten menschlicher Arbeitskraft braucht. Wir achten auf Ergonomie und Gesundheit und setzen vielfältige Maßnahmen, um auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen Arbeitsplatz bieten zu können“, sagt Harald Bauer.

Das Projekt hätte in einem der Nachbarländer deutlich schneller und günstiger verwirklicht werden können, stellt Harald Bauer fest: „Wir haben uns trotzdem so und nicht anders entschieden – als klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich.“ Dementsprechend sei es auch gelungen, alle namhaften Gewerke und Leistungen an Partner aus der Region und an österreichische Unternehmen zu vergeben – von der Planung und Projektkoordination über Holzbau und Betonfertigteile bis zu Innenausbau, Elektrik und Intralogistik.

Holzbau, erneuerbare Energie und Flächen für Biodiversität

„Überall, wo das technisch möglich und sinnvoll ist, setzen wir Holz als Baustoff ein, um den CO 2 -Fußabdruck gegenüber konventioneller Bauweise zu reduzieren“, konkretisiert dm Österreich Geschäftsführer Thomas Köck. So werden sämtliche Außenwände und die meisten Dachflächen im Holzbau ausgeführt. Die hochwertige Holzriegelfassade spart rund 360 Tonnen (38 Prozent) CO 2 im Vergleich zum üblichen Standard einer Paneelbauweise ein. Außerdem sorgt der hohe Dämmwert beim Heizen und Kühlen für eine Energieeinsparung von 22.000 kWh pro Jahr.

So wie für die dm Märkte, die Zentralstandorte und die bestehenden Verteilzentren gilt auch am neuen dm Standort Kronstorf der Grundsatz „raus aus Öl und Gas“: „Wir setzen auf PV-Anlagen auf Dachflächen, Freiflächen und dem Parkdeck: Mehr als 4.600 Module produzieren eine Jahresleistung von 2,3 GWh. Für Heizung und Kühlung kommen Wärmepumpen zum Einsatz, die durch eine Betonkernaktivierung im Hallenbereich ergänzt werden“, berichtet Thomas Köck.

Das planerische Gesamtkonzept zielt darauf ab, möglichst wenig Bodenfläche zu versiegeln. Mehr als 26.000 Quadratmeter und damit 30 Prozent der Flächen bleiben unversiegelt. Mit Rasengitter und Blumenschotterrasen sind weitere knapp 10.000 Quadratmeter oder 11 Prozent der Fläche nur teilversiegelt. Das Dach des Verteilzentrums mit einer Fläche von 31.000 Quadratmetern (35 Prozent) wird vollflächig als Gründach ausgeführt. Am südlichen Ende des Grundstücks entsteht ein ca. 6.000 Quadratmeter großer Öko-Grünpark mit Retentionsfläche, Löschteich und Biotopcharakter nach den Prinzipien des „Nationalpark Garten“. „Durch die Schaffung verschiedener Vegetationsbereiche wird eine hohe Biodiversität gefördert. Wir wollen hier Lebensräume schaffen, die in der freien Landschaft selten werden“, so Köck. Passende Lebensräume wie beispielsweise Magerwiesen für Insekten fördern auch die Ansiedelung diverser Vogelarten. Rund um das Gebäude werden mehr als 100 Bäume und eine Vielzahl von Sträuchern gepflanzt.

Mehr Effizienz, weniger Fußabdruck

Das neue Verteilzentrum macht es möglich, die Logistikprozesse weiter zu optimieren und so effizienter und damit auch ökologischer zu gestalten. „Durch die Bündelung von Transporten identer Quellverkehre nutzen wir Lkw und Touren noch effizienter. So können wir Transporte besser auslasten und erreichen, dass die Steigerung der Transportkilometer deutlich unter dem Mengenwachstum liegen wird“, berichtet Prokurist Patrick Aichinger, der den Bereich Logistik über die 12 Länder der dm Teilgruppe verantwortet. „Darüber hinaus versuchen wir, lange Distanzen, wo möglich, via Intermodalverkehr auf die Bahn zu bringen, um so zusätzliche CO 2 -Tonnen einzusparen.“

Ausgelegt ist das neue Verteilzentrum Kronstorf auf eine Kapazität von rund 2.000 Warenausgangspaletten täglich und 385 Millionen Stück Produkte jährlich. Nach einer ersten Anlaufphase soll im ersten Betriebsjahr die Marke von 300 FTE (= Full Time Equivalent, Vollzeitmitarbeitende) erreicht werden. Menschliche Arbeitskraft und hochautomatisierte Systeme spielen eng ineinander. Auf 13 Wareneingangsbahnen werden die Anlieferungen direkt an die automatische Anlage übergeben. Als verbindende Fördertechnik kommen rund 80 AGVs (= Automated Guided Vehicles) zum Einsatz: Diese Fahrzeuge bewegen sich autonom durch das Lager und versorgen so alle Funktionsbereiche mit Paletten. „Die Mitarbeitenden können sich auf wertschöpfende, effiziente Prozesse konzentrieren und werden von reinen Transportprozessen entlastet“, berichtet Patrick Aichinger.

Am neuen Standort in Kronstorf liegt ein wichtiger Fokus auf der Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen sowie einem Normalteile-Hochregallager. Das Herzstück der Anlage ist das Kleinteile-Shuttle-Lager. Es besteht aus rund 260.000 Stellplätzen, die über eine umfangreiche Fördertechnik an 16 Kommissionier-Stationen im 1. Obergeschoss angebunden sind. Angrenzend stehen fünf Hochregallagergassen mit rund 15.500 Palettenstellplätzen zur Verfügung. Die Fertigstellung des Gebäudes inklusive Innenausbau und Außenanlagen ist für Sommer 2027 geplant. Die technische Ausstattung (Intralogistik und IT) soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein und die Inbetriebnahme des Verteilzentrums im Sommer 2028 stattfinden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer: Starkes Signal für Wirtschaftsstandort OÖ

„Die Entscheidung von dm drogerie markt, rund 230 Millionen Euro in ein neues Verteilzentrum in Kronstorf zu investieren, ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich – weit über die Region hinaus. Diese größte Einzelinvestition von dm in Österreich zeigt, dass sich unser Bundesland im nationalen und internationalen Wettbewerb um Investitionen erfolgreich behauptet und als verlässlicher, leistungsfähiger Standort wahrgenommen wird. Gerade in einem Umfeld zunehmender globaler Konkurrenz ist jede derartige Standortentscheidung ein Beleg für unsere Stärken: eine hohe industrielle Kompetenz, gut ausgebildete Fachkräfte, eine funktionierende Infrastruktur und ein partnerschaftliches Miteinander zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand. Gleichzeitig sorgt die Investition für nachhaltige Wertschöpfung in der Region, stärkt heimische Betriebe und schafft zukunftssichere Arbeitsplätze. Kronstorf ist damit nicht nur ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung von dm, sondern auch ein klares Bekenntnis zu Oberösterreich als wettbewerbsfähigem, zukunftsorientiertem Wirtschaftsstandort im Herzen Europas.“

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner: Leitbetrieb am Leitstandort Kronstorf

„Mit der Errichtung des neuen Logistik-Standorts von dm Österreich siedelt sich ein Leitbetrieb auf dem Leitstandort Kronstorf an. Durch dieses Projekt der renommierten Drogeriemarkt-Kette sollen rund 300 Arbeitsplätze entstehen. Das ist eine klare Bestätigung für die vorausschauende Standortpolitik in Oberösterreich: Durch die Entwicklung und Bereitstellung geeigneter Flächen werden Betriebsansiedlungen und -erweiterungen ermöglicht. Das schafft Arbeitsplätze und zusätzliche Wertschöpfung. Die Ansiedlung des neuen Verteilzentrums von dm in Kronstorf ist damit ein weiterer Baustein in der erfolgreichen Umsetzung der oberösterreichischen Leitstandort-Strategie. Das gewidmete Gewerbegebiet weist eine direkte Anbindung an das hochrangige Verkehrsnetz durch die B309 auf. Mit der Definition von Leitstandorten wurden Wirtschaftsräume mit überregionaler Bedeutung identifiziert, die strategische wichtige Betriebsansiedlungen und -erweiterungen ermöglichen – gerade auch für Betriebe, die bereits in Oberösterreich beheimatet sind. Logistik ist der Blutkreislauf der Wirtschaft, das unterstreicht die Bedeutung des neuen Logistik-Standorts von dm, das zudem als eigentümergeführtes Unternehmen für eine langfristige, nachhaltige Unternehmensführung steht.“

Bgm. Dr. Christian Kolarik, Kronstorf: Wertvolle Arbeitsplätze in der Region gesichert

„dm hat als internationales Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf als Arbeitgeber. Nicht zuletzt wurde dm mehrfach als bester Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Das Unternehmen sichert mit dieser Investition wertvolle Arbeitsplätze in der Region. Durch eine Baurechtsvergabe mit speziellen Bedingungen, anstelle eines bloßen Verkaufes, ist ein wichtiges Anliegen – nämlich der langfristige Einfluss der öffentlichen Hand – mit dm als Partner erfüllt worden. Gemeinsam wurde an einer verantwortungsvollen Gestaltung des Standortes gearbeitet: Von der Nutzung der Abwärme von Nachbarbetrieben, über die Umsetzung einer Holz-Hybrid Bauweise, Nutzung erneuerbarer Energie u. a. mit Photovoltaik und Gründach bis hin zum Parkdeck im Hang, als nur einige Beispiele. Aus diesem Grund sind auch alle Beschlüsse zur Ansiedlung seitens Kronstorf und Hargelsberg einstimmig getroffen worden.“

Bgm. Christoph Lichtenauer, BSc, Hargelsberg: Strahlkraft über Gemeindegrenzen

„Wenn man heute im Betriebsbaugebiet Kronstorf/Hargelsberg steht, spürt man: Da entsteht etwas Großes – nicht nur ein Gebäude, sondern ein Stück Zukunft für unsere Region. Mit dem neuen Verteilzentrum von dm drogerie markt entsteht hier in Kronstorf und Hargelsberg ein Ort, der für Verlässlichkeit, Innovation und Verantwortung steht. Viele regionale Arbeitsplätze bedeuten für Familien Sicherheit, Perspektive und Chancen direkt vor der Haustür. Was mich besonders freut: Dieses Projekt zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind. Moderne Energiekonzepte, Photovoltaik, Holz-Hybrid-Bauweise – hier wird nicht nur für heute gebaut, sondern ganz bewusst auch für die nächsten Generationen. Und genau das ist es, was unsere Region und die INKOBA Kronstorf/Hargelsberg ausmacht: Wir entwickeln uns weiter, aber wir tun das mit Hausverstand, mit Verantwortung und mit Blick auf die Menschen. Für unsere Gemeinden ist das ein starkes Signal: Unsere Region ist attraktiv, zukunftsfit – und ein Platz, an dem große Ideen Wirklichkeit werden können. Ich bin überzeugt: Dieses Projekt wird weit über unsere Gemeindegrenzen hinausstrahlen.“