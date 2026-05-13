Wien (OTS) -

Seit 10. Mai 2023 ist die EU-Entgelttransparenzrichtlinie in Kraft und hat EU-weit Zielvorgaben für Lohntransparenz geschaffen. Bis 7. Juni 2026 muss sie in nationales Recht umgesetzt werden. So soll Lohndiskriminierung bekämpft und die Lohnlücke geschlossen werden, um den Grundsatz „gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ durchzusetzen. Unternehmen sind dann zu mehr Gehaltstransparenz bei Bewerbungen und im laufenden Arbeitsverhältnis verpflichtet.

Die Umsetzung läuft in den meisten EU-Staaten jedoch schleppend, so auch in Österreich.

AK Präsidentin Renate Anderl und EU-Abgeordnete Evelyn Regner nehmen dazu in einer gemeinsamen Pressekonferenz Stellung:

Bitte merken Sie vor:

Montag, 18. Mai 2026, 10:30 Uhr

AK Wien Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse

Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/lohntransparenz mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]

Aviso: Pressekonferenz Lohntransparenz – eine Frage der Gerechtigkeit für Frauen

Datum: 18.05.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Wien Medienraum

Plößlgasse 2

1040 Wien

Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/lohntransparenz