Gapwaves und AT&S schärfen Radarblick der Automobilindustrie

Leoben (OTS) -

Das schwedische Wellenleiter-Technologieunternehmen Gapwaves und der österreichische Mikroelektronikhersteller AT&S haben eine Kooperation zur Industrialisierung hochpräziser Wellenleiter-Antennenschichten für Automotive-Radar-Anwendungen vereinbart. Der kürzlich unterzeichnete Produktionsvertrag markiert den ersten Auftritt von AT&S als reiner Ätztechnologie-Partner und eröffnet Perspektiven für weitere gemeinsame Projekte.

Im Rahmen der Vereinbarung fertigt AT&S ultrafeine Wellenleiter-Antennenschichten für die patentierten Hightech-Wellenleiterantennen von Gapwaves. Diese Komponenten führen hochfrequente Radarsignale und ermöglichen Fahrzeugen eine zuverlässige Erfassung ihrer Umgebung, was die Grundvoraussetzung für moderne Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen ist. Die geätzten Antennenschichten werden mit Toleranzen im Mikrometerbereich hergestellt und spielen bei Anwendungen mit hochfrequenten Millimeterwellen eine entscheidende Rolle.

Die patentierte MLW-Technologie von Gapwaves ermöglicht Hochleistungsantennen, die für die nächste Generation von Kfz-Radarsystemen von zentraler Bedeutung sind. Sie kombiniert geringe Verluste, extrem dünne Profile, natives Wärmemanagement und Kosteneffizienz für hohe Produktionsmengen. AT&S liefert präzise geätzte Wellenleiter-Antennenschichten, die bei hohen Frequenzen eine entscheidende Rolle spielen und eine wichtige Komponente in den MLW-Automobilradarantennen von Gapwaves sind.

Hochpräzise Ätztechnologie aus Fehring

„Dieses Projekt zeigt, wie vielseitig sich die Fertigungskompetenzen von AT&S entwickelt haben“ , sagt Philipp Reupold, Senior Director Regional Sales Europe bei AT&S. „Der Einstieg in eine Kooperation als spezialisierter Ätztechnologie-Partner ist für uns neu und eröffnet eine starke Wachstumsperspektive. Wir danken Gapwaves für das Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit.“ Die AT&S-Teams in Forschung und Entwicklung haben zwei Jahre an der Entwicklung eines spezifischen Ätzprozesses gearbeitet, der den anspruchsvollen Spezifikationen der Radarantennen gerecht wird. Die Entwicklung erfolgte in Leoben, während die Serienproduktion in Fehring hochgefahren wurde und dort die langfristige Auslastung des Standorts stärkt.

2023 entschied sich Gapwaves für AT&S als Partner für die Herstellung der präzise geätzten Antennenschichten, die einen wesentlichen Bestandteil der patentierten Gapwaves-Wellenleitertechnologie bilden. Was als Entwicklungsprojekt begann, hat sich inzwischen zu einer Produktionspartnerschaft mit hohem Ausbaupotenzial entwickelt. „Bei Millimeterwellen-Radarfreqenzen zählt jeder Mikrometer. Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist eine industriell umsetzbare Lösung, die selbst mit erheblichen Investitionen nur wenige Anbieter auf der Welt realisieren könnten“ , sagt Roland Heimrath, Expert Application Engineering bei AT&S.

Sicherung der robusten Lieferkette

„Durch die langfristige Zusammenarbeit ist es Gapwaves und AT&S gelungen, unsere patentierte Multi-Layer-Waveguide-Antennentechnologie erfolgreich mit den hochpräzisen Ätzfähigkeiten von AT&S zu kombinieren“, sagt Claes Haglund, Sourcing Manager bei Gapwaves. „Die Zusammenarbeit war von Anfang an partnerschaftlich geprägt. Durch die Nutzung der umfassenden Hochvolumen-Fertigungserfahrung von AT&S konnten wir unser Produktangebot weiterentwickeln und gleichzeitig die Produktionsprozesse gezielt auf unsere Anforderungen optimieren. AT&S ist ein weltweit anerkannter und hoch geschätzter Hersteller – umso mehr freut es mich, dass wir nun eine formale Liefervereinbarung für die Hochvolumenproduktion unserer MLW-Antennen abgeschlossen haben. Damit sichern wir eine skalierbare und robuste Lieferkette, die den hohen Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie gerecht wird.“

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Gapwaves AB (publ)

Gapwaves AB (publ) entwickelt drahtlose Lösungen auf Basis einer einzigartigen und patentierten Wellenleitertechnologie für Millimeterwellen-Anwendungen. Die Produkte kommen vor allem in Antennen für Radarsysteme zum Einsatz, die autonomes Fahren und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen in der Automobilindustrie ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche leistet Gapwaves einen Beitrag zur Entwicklung sichererer und effizienterer Verkehrssysteme. Die Technologie ist kosteneffizient, kombiniert hohe Leistung mit kompaktem Design und eignet sich zudem für Anwendungen in Industrieautomation, Telekommunikation, Smart Cities sowie im zivil-militärischen Bereich – überall dort, wo Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Gapwaves wurde 2011 auf Basis von Forschungsarbeiten an der Chalmers University of Technology gegründet und ist am Nasdaq First North Growth Market Stockholm (GAPW B) gelistet.