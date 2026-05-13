Schilling/Götze zu EU-Bahnpaket: „Ein Kontinent, ein Ticket“

Brüssel (OTS) -

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen und Mitglied im Verkehrsausschuss, erklärt: „Warum braucht man für eine Zugreise über EU-Grenzen hinweg noch immer fünf Tabs, drei Apps und ein Stoßgebet? Zugfahren in Europa sollte genauso einfach sein wie einen Flug zu buchen. Über solche Vorschläge diskutieren wir seit 16 Jahren. Gut, dass die Kommission jetzt endlich etwas vorlegt, denn das derzeitige System ist veraltet und entspricht längst nicht mehr den Bedürfnissen der Menschen. Am Ende geht es darum, ob Menschen sich tatsächlich für den Zug entscheiden können: ohne Stress, ohne Risiko und ohne stundenlange Recherche nach Verbindungen. Fahrgäste brauchen klare Rechte, egal wo sie in Europa unterwegs sind. Der Vorschlag muss jetzt drei Dinge liefern: nahtlose grenzüberschreitende Buchungen in ganz Europa, vollständige Fahrgastrechte und klare Haftung für die gesamte Reise sowie offenen Zugang zu Ticketdaten, damit Reisende auf der Plattform ihrer Wahl buchen können."

Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, erklärt: „Was beim Fliegen seit Jahren selbstverständlich ist, muss endlich auch beim Zugfahren möglich sein! Europa wächst zusammen und das muss endlich auch für den Bahnverkehr gelten. Wer klimafreundlich reisen will, darf nicht an komplizierten Buchungssystemen, fehlenden Informationen oder unsicheren Anschlüssen scheitern. Zugfahren bedeutet Freiheit: Menschen sollen einfach, leistbar und unkompliziert quer durch Europa reisen können. Genau deshalb müssen wir es den Menschen leichter machen, den Zug zu wählen. Ein einfaches europäisches Ticketsystem ist gut fürs Klima, gut für Reisende und ein wichtiger Schritt für ein modernes Europa."

Abschließend fordern Schilling und Götze: „Jetzt müssen wir anpacken, damit es für Menschen in ganz Europa so schnell wie möglich heißt: Ein Kontinent, ein Ticket.“



