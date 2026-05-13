  • 13.05.2026, 12:50:33
  • /
  • OTS0118

Gemeinsam in eine Richtung

v.l.n.r.: Gerti Brugger, Judith Niederegger, Claudia Leismüller, Elisabeth Kurz-Lindner, Claudia Holzknecht, Monika Haselsberger, Maria Schweiger;
Assling/Inzing (OTS) - 

Alpine Gastgeber starten mit neuem Auftritt in die Zukunft

Vor beeindruckender Bergkulisse fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Alpinen Gastgeber Tirol im „Bärenstadel“ in Assling statt. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Aufbruchs, der Gemeinschaft und der klaren Neuausrichtung der Interessenvertretung für Tirols PrivatvermieterInnen.

Die traumhafte Kulisse sorgte für einen besonderen Rahmen der Versammlung und spiegelten genau jene Qualität wider, für die die kleinen, persönlich geführten Gastgeberbetriebe in Tirol stehen.

Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich Vertreter des Landes Tirol, die Geschäftsführerin des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände, der Obmann des Tourismusverband Osttirol, der Bundes- & Landesobmann von Urlaub am Bauernhof Tirol, Bezirkshauptfrau Dr.in Bettina Heinricher mit Ihrem Team, Landtagsabgeordneter Martin Mayerl, sowie Vertreterinnen der Tirol Werbung.

Ihre Anwesenheit unterstrich die große Bedeutung der privaten Vermieterinnen und Vermieter für den Tiroler Tourismus.

Besonders hervorgehoben wurde die Rolle der Alpinen Gastgeber als starke Interessenvertretung für Betriebe mit 1-30 Betten. Gerade diese familiengeführten Häuser, Pensionen, Ferienwohnungen und Privatzimmer prägen vielerorts den Tiroler Tourismus entscheidend mit. Sie stehen für persönliche Betreuung, gelebte Gastfreundschaft, regionale Verwurzelung und authentische Urlaubserlebnisse. Die Alpinen Gastgeber Tirol geben diesen zahlreichen kleinen und mittelgroßen Vermieterbetrieben eine gemeinsame Stimme und vertreten ihre Anliegen mit Nachdruck.

Ein besonderer Meilenstein der Versammlung war die Präsentation des neuen, gemeinsamen Namens „Alpine Gastgeber Tirol“. Damit wurde bewusst ein modernes und zukunftsorientiertes Zeichen gesetzt. Der bisherige Name „Privatvermieterverband Tirol“ wurde abgelegt, um den neuen gemeinsamen Weg sichtbar zu machen. Nach jahrelangem zweifachem Auftritt unter zwei unterschiedlichen Namen blickt die Organisation nun geschlossen und geeint in eine Richtung. Der Name „Alpine Gastgeber Tirol“ steht für Klarheit, Zusammenhalt und einem modernen Auftritt.

Obfrau Frau Mag. Elisabeth Kurz-Lindner führte souverän und mit viel Engagement durch das abwechslungsreiche Programm. In ihren Worten wurde deutlich, wie wichtig Zusammenhalt, Innovation und eine starke Interessenvertretung für die Zukunft der kleinen Vermieterbetriebe in Tirol sind.

Die Veranstaltung in Assling zeigte eindrucksvoll: Die Alpinen Gastgeber Tirol gehen mit neuer Identität, klarer Ausrichtung und großer Geschlossenheit in die Zukunft.

Rückfragen & Kontakt

Alpine Gastgeber Tirol
Claudia Holzknecht
Telefon: 06644603462
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VMT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von v.l.n.r.: Gerti Brugger, Judith Niederegger, Claudia Leismüller, Elisabeth Kurz-Lindner, Claudia Holzknecht, Monika Haselsberger, Maria Schweiger; [Bild, 8.51MB]

Alpine Gastgeber Tirol

Rückfragen & Kontakt

Alpine Gastgeber Tirol
Claudia Holzknecht
Telefon: 06644603462
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright