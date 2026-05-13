Gemeinsam in eine Richtung

Assling/Inzing (OTS) -

Alpine Gastgeber starten mit neuem Auftritt in die Zukunft

Vor beeindruckender Bergkulisse fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Alpinen Gastgeber Tirol im „Bärenstadel“ in Assling statt. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Aufbruchs, der Gemeinschaft und der klaren Neuausrichtung der Interessenvertretung für Tirols PrivatvermieterInnen.

Die traumhafte Kulisse sorgte für einen besonderen Rahmen der Versammlung und spiegelten genau jene Qualität wider, für die die kleinen, persönlich geführten Gastgeberbetriebe in Tirol stehen.

Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich Vertreter des Landes Tirol, die Geschäftsführerin des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände, der Obmann des Tourismusverband Osttirol, der Bundes- & Landesobmann von Urlaub am Bauernhof Tirol, Bezirkshauptfrau Dr.in Bettina Heinricher mit Ihrem Team, Landtagsabgeordneter Martin Mayerl, sowie Vertreterinnen der Tirol Werbung.

Ihre Anwesenheit unterstrich die große Bedeutung der privaten Vermieterinnen und Vermieter für den Tiroler Tourismus.

Besonders hervorgehoben wurde die Rolle der Alpinen Gastgeber als starke Interessenvertretung für Betriebe mit 1-30 Betten. Gerade diese familiengeführten Häuser, Pensionen, Ferienwohnungen und Privatzimmer prägen vielerorts den Tiroler Tourismus entscheidend mit. Sie stehen für persönliche Betreuung, gelebte Gastfreundschaft, regionale Verwurzelung und authentische Urlaubserlebnisse. Die Alpinen Gastgeber Tirol geben diesen zahlreichen kleinen und mittelgroßen Vermieterbetrieben eine gemeinsame Stimme und vertreten ihre Anliegen mit Nachdruck.

Ein besonderer Meilenstein der Versammlung war die Präsentation des neuen, gemeinsamen Namens „Alpine Gastgeber Tirol“. Damit wurde bewusst ein modernes und zukunftsorientiertes Zeichen gesetzt. Der bisherige Name „Privatvermieterverband Tirol“ wurde abgelegt, um den neuen gemeinsamen Weg sichtbar zu machen. Nach jahrelangem zweifachem Auftritt unter zwei unterschiedlichen Namen blickt die Organisation nun geschlossen und geeint in eine Richtung. Der Name „Alpine Gastgeber Tirol“ steht für Klarheit, Zusammenhalt und einem modernen Auftritt.

Obfrau Frau Mag. Elisabeth Kurz-Lindner führte souverän und mit viel Engagement durch das abwechslungsreiche Programm. In ihren Worten wurde deutlich, wie wichtig Zusammenhalt, Innovation und eine starke Interessenvertretung für die Zukunft der kleinen Vermieterbetriebe in Tirol sind.

Die Veranstaltung in Assling zeigte eindrucksvoll: Die Alpinen Gastgeber Tirol gehen mit neuer Identität, klarer Ausrichtung und großer Geschlossenheit in die Zukunft.