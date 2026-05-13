Built to Protect: Magirus auf der Interschutz 2026

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Ulm (ots)

Magirus präsentiert sich vom 1. bis 6. Juni 2026 auf der weltweit größten Fachmesse für Bevölkerungsschutz und Sicherheit in Hannover

Messeauftritt unter dem Motto "Built to Protect": Magirus als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security

Magirus Pavillon 32 verbindet SmartControl-Drehleitern, neues Equipment, Live-Vorführungen und interaktive Formate zu einer Erlebniswelt und einem Ort des Austauschs

Geopolitische Konflikte, neue Bedrohungslagen und steigende Anforderungen an den Schutz kritischer Infrastrukturen verändern den Bevölkerungsschutz grundlegend. Seit über 160 Jahren entwickelt Magirus Lösungen für diejenigen, die Verantwortung für Schutz und Sicherheit übernehmen - und entwickelt sich dabei konsequent weiter: vom klassischen Feuerwehrhersteller hin zu einem Anbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security.

Vom 1. bis 6. Juni 2026 zeigt Magirus auf der Interschutz 2026 in Hannover, wie das Unternehmen diesen Herausforderungen begegnet und präsentiert sich auf der weltweit führenden Fachmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit als integrierter Systemanbieter für den Schutz von Menschen, Einsatzkräften und kritischen Infrastrukturen.

"Built to Protect": Mehr als ein Motto

Unter dem Motto "Built to Protect" macht Magirus am Pavillon 32 erlebbar, wofür das Unternehmen seit über 160 Jahren steht: Technik, die Menschenleben schützt. Dabei richtet sich der Blick bewusst nach vorne. Mit der neu gegründeten Geschäftseinheit Defense & Security hat das Unternehmen sein Portfolio konsequent erweitert - von Brand- und Katastrophenschutz bis hin zu taktischen Fahrzeuglösungen für Streitkräfte und Sicherheitsbehörden. Damit positioniert sich Magirus noch stärker entlang der gesamten Bandbreite moderner Sicherheits- und Einsatzszenarien.

"Die Anforderungen an Einsatzkräfte und Betreiber kritischer Infrastruktur verändern sich spürbar. Die Interschutz ist für uns deshalb vor allem der Ort für persönlichen Austausch mit Kunden, Partnern und Einsatzkräften", sagt Thorsten Marquardt, Head of Global Sales bei Magirus. "Wir wollen unser Unternehmen und unsere Lösungen nicht nur präsentieren, sondern erlebbar machen. Im Mittelpunkt steht für uns dabei immer die Frage, wie wir diejenigen bestmöglich unterstützen können, die Verantwortung für Schutz und Sicherheit übernehmen."

Der Magirus Pavillon: Erlebnis, Austausch und Einsatzpraxis im Mittelpunkt

Magirus empfängt Kunden, Partner und Interessierte im und rund um den Magirus Pavillon 32. Live-Vorführungen und interaktive Formate wie die Magirus Firefighter Challenge "Operation 112" machen den Messeauftritt zu einem Treffpunkt für Einsatzkräfte, Partner und die Community. Besucher erhalten praxisnahe Einblicke in moderne Einsatzlösungen und erleben den direkten Austausch mit den Menschen hinter Magirus.

Darüber hinaus setzt Magirus mit neuen Impulsen für zukünftige Einsatztechnik bewusst Denkanstöße für den Bevölkerungsschutz von morgen und möchte gemeinsam mit Feuerwehren und Einsatzkräften Anforderungen, Materialien und neue Lösungsansätze weiterdenken. Weitere Informationen zum Messeauftritt, zu Exponaten, Programmpunkten und Terminmöglichkeiten finden Interessierte unter https://interschutz.magirusgroup.com/

Mit seinem Messeauftritt auf der Interschutz 2026 schafft Magirus einen Ort für Austausch, Erlebnis und praxisnahe Einblicke in moderne Einsatzlösungen - für alle, die Verantwortung für Schutz und Sicherheit übernehmen.

BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)

Bild 1: Der Magirus Auftritt auf der Interschutz 2026 unter dem Motto "Built to Protect"

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Bild 2: Erste Einblicke in die Erlebniswelt des Magirus Pavillon 32 auf der Interschutz 2026

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ÜBER MAGIRUS

Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.

ÜBER MAGIRUS DEFENSE & SECURITY

Magirus Defense & Security ist die Business Unit für taktische und geschützte Fahrzeuge sowie Lösungen im Bereich Defense und zivile Sicherheit. Basierend auf der langjährigen Expertise von Achleitner entwickelt und produziert Magirus Defense & Security spezialisierte Fahrzeuglösungen für Streitkräfte, Sicherheitsbehörden und Betreiber kritischer Infrastruktur. Der Fokus liegt auf Schutz, Mobilität und Einsatzfähigkeit unter anspruchsvollsten Bedingungen. Der Hauptstandort ist Radfeld in Österreich, an dem über 110 Mitarbeitende tätig sind.

KURZVITA

Fatmir Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) Magirus GmbH

Fatmir Veselaj ist seit Juli 2025 CEO von Magirus und verantwortet die strategische Ausrichtung sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens. Zuvor leitete er als Chief Restructuring Officer (CRO) die ersten wichtigen Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens ein.

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