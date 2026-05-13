- 13.05.2026, 11:42:04
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Internationales Starterfeld und beeindruckende Zahlen beim OMNi-BiOTiC® Apfelland Triathlon
Diese Veranstaltung steht für Werte, die auch OMNi-BiOTiC® prägen: messbare Leistung, getragen von einem Miteinander, das bewegt und begeistert. Wenn hier in Stubenberg die ersten Athleten ins Ziel kommen, spürt man eine besondere Energie – und jedes Mal merke ich, wie mich dieser Moment genauso berührt wie die Teilnehmer selbst.
Ab 15. Mai geht der OMNi-BiOTiC® Apfelland Triathlon in seine sechste Runde und bestätigt eindrucksvoll seine internationale Bedeutung: Rund 2.000 Athletinnen und Athleten aus 28 Nationen sowie etwa 6.000 Besucher werden an drei Tagen am Stubenbergsee erwartet.
Die 2025 vom Österreichischen Triathlon Verband als „Veranstaltung des Jahres“ ausgezeichnete Eventreihe vereint sportliche Höchstleistung mit regionaler Strahlkraft. Insgesamt legen die Teilnehmer rund 108.800 Kilometer zurück – das entspricht etwa 2,7 Erdumrundungen – und bringen gemeinsam rund 150.000 Trainingsstunden mit an den Start.
Für Initiatorin Prof. Anita Frauwallner ist der Triathlon weit mehr als ein Wettkampf:
„
Diese Veranstaltung steht für Werte, die auch OMNi-BiOTiC® prägen: messbare Leistung, getragen von einem Miteinander, das bewegt und begeistert. Wenn hier in Stubenberg die ersten Athleten ins Ziel kommen, spürt man eine besondere Energie – und jedes Mal merke ich, wie mich dieser Moment genauso berührt wie die Teilnehmer selbst.“
Ein besonderes Augenmerk gilt dem Nachwuchs: „Der Kinder-Aquathlon ist mir die allergrößte Freude, denn Begeisterung für Bewegung kann gar nicht früh genug beginnen.“
Für die gebürtige Steirerin ist es ein besonderer Moment, wenn der Stubenbergsee in OMNi-BiOTiC®-Magenta erstrahlt: „
Vor dieser Kulisse zu erleben, wie Sport hier Menschen aus aller Welt verbindet, begeistert mich jedes Jahr aufs Neue. Ich wünsche allen ein unvergessliches Rennen, viele persönliche Erfolge – und dieses wunderbare Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein.“
Ein Event voller Höhepunkte – der OMNi-BiOTiC® Apfelland Triathlon in Zahlen:
- Rund 6.000 Besucher werden erwartet
- Mit 2.000 Teilnehmern verzeichnet die Veranstaltung auch heuer wieder enorme Resonanz
- Teilnehmer aus 28 Nationen – von Indien über Spanien und Finnland bis Tschechien – sorgen für internationales Flair
- Der älteste Teilnehmer ist 78 Jahre alt, der jüngste gerade einmal 6 Jahre
- Am Event-Wochenende werden rund um den Stubenbergsee 2.500 Nächtigungen gebucht
- Insgesamt legen die Teilnehmer etwa 108.800 Kilometer zurück – das entspricht etwa 2,7 Erdumrundungen
- Rund 150.000 Trainingsstunden stecken in der Vorbereitung – umgerechnet etwa 17 Jahre
- Während des Wettkampfs werden etwa 5.000 Liter Flüssigkeit konsumiert
- Die Athleten sind insgesamt rund 7.000 Stunden im Einsatz – das entspricht knapp 42 Wochen
- Geschwommen werden insgesamt rund 2.500 Kilometer – vergleichbar mit der Strecke von Stubenberg am See bis nach Sevilla
- Ein Teilnehmer auf der Mitteldistanz verbrennt durchschnittlich 3.000 kcal, also so viel Energie wie in sechs Wienerschnitzeln steckt
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