Geschäftsjahr 2025: oekostrom AG hält trotz schwierigem Marktumfeld an Wachstumskurs fest

Wien (OTS) -

Die oekostrom AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von TEUR 36 (2024: EUR 6,4 Mio.). Ausschlaggebend dafür waren vor allem ungünstige meteorologische Entwicklungen, schwierige Marktbedingungen sowie hohe Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung und neuer Geschäftsmodelle. Gleichzeitig setzte die oekostrom AG ihren Wachstumskurs konsequent fort: Die installierte Leistung stieg bis Ende 2025 von 95 auf 105 MW. Bereits 2026 wird mit mehreren Inbetriebnahmen der Meilenstein von 150 MW installierter Leistung erreicht – ursprünglich war dieses Ziel erst für 2030 geplant.

Nach den durch den Ukraine-Krieg beeinflussten außergewöhnlichen Vorjahren war 2025 von mehreren belastenden Faktoren geprägt: geringe Windmengen, Tiefstpreise bei Photovoltaikstrom sowie steigende Preise an den Spotmärkten erhöhten insbesondere die Einkaufskosten im Energievertrieb. Gleichzeitig intensivierte sich der Wettbewerb am österreichischen Strommarkt weiter, wodurch sich die Kund:innenzahl von 123.000 auf 116.000 reduzierte.

Trotz dieses anspruchsvollen Marktumfelds setzte die oekostrom AG ihren Wachstumskurs fort. Neben Investitionen in den Ausbau der Erzeugungskapazitäten wurde insbesondere der Geschäftsbereich Handel strategisch weiterentwickelt. Mit dem Eintritt in den Regelenergiemarkt setzte die oekostrom AG einen wichtigen Meilenstein im Bereich Flexibilitätsvermarktung – einem zunehmend zentralen Zukunftsfeld der Energiewirtschaft.

Ausbau erneuerbarer Energie und neue Geschäftsmodelle treiben Wachstum

Besonders sichtbar wurde die starke Investitionstätigkeit im Geschäftsbereich Produktion: Die installierte Leistung der oekostrom AG konnte im Jahr 2025 von 95 auf 105 MW gesteigert werden. Bereits 2026 wird mit mehreren Inbetriebnahmen der Meilenstein von 150 MW installierter Leistung erreicht werden – ursprünglich war dieses Ziel erst für 2030 geplant. Trotz geringer Windmengen wurden 185 GWh Strom produziert (2024: 199 GWh).

CEO Ulrich Streibl: „Schwankungen sind in der Energiebranche durchaus normal. 2025 war jedoch aufgrund des Zusammenspiels mehrerer negativer Effekte ein besonders herausforderndes Jahr. Trotz aller Widrigkeiten konnten wir 2025 aber auch einige Highlights verbuchen: In Deutschland starteten wir gemeinsam mit der Green Planet Energy den Bau eines großen Windparks, in Österreich waren die Eröffnung der Agri-PV-Anlage in St. Veit und die Erweiterung des Kraftwerks Parndorf um eine Agri-PV-Anlage große Meilensteine. Und der Start in den Regelenergiemarkt zeigt uns, wie stark unsere Handelsgesellschaft mittlerweile aufgestellt ist und definitiv schon mit größeren Playern mithalten kann.“

Die oekostrom AG betreibt seit ihrer Gründung im Jahr 1999 einen eigenen Kraftwerkspark in Österreich, Deutschland, Tschechien und der Slowakei mit insgesamt 42 Kraftwerken. Gemeinsam mit mehr als 9.500 zuliefernden Anlagen versorgt das Unternehmen bereits über 116.000 Kund:innen mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien aus Österreich. Der Fokus der Projektentwicklung liegt verstärkt auf Hybridkraftwerken, Batteriespeichern, Repowering-Maßnahmen und der nachhaltigen Nachnutzung bestehender Infrastrukturflächen.

Konsequenter Investitionskurs für die Energieversorgung der Zukunft

Trotz des schwachen Geschäftsjahrs hält die oekostrom AG weiterhin an ihrem Investitionskurs fest. Aufgrund der Ergebnissituation und der geplanten Investitionen wird der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten. CFO Jan Häupler: „Wir verfügen über eine volle Pipeline an PV-, Wind- und Batteriespeicherprojekten. Gerade in einem volatilen Marktumfeld investieren wir weiter konsequent in den Ausbau erneuerbarer Energie und die langfristige Versorgungssicherheit. Zur Finanzierung dieser Vorhaben planen wir zudem, zusätzliches Kapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung aufzunehmen. Nähere Informationen dazu werden wir in der Hauptversammlung am 12. Juni 2026 präsentieren.“

Den aktuellen Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht der oekostrom AG für das Geschäftsjahr 2025 finden Sie hier: https://oekostrom.at/aktie/

Die 28. Ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, 12. Juni 2026 statt. Alle weiteren Informationen und die Anmeldung sind ab 15. Mai 2026 auf der Website der oekostrom AG abrufbar.

Mehr Informationen: oekostrom.at