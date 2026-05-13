  • 13.05.2026, 11:35:50
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juniorSkills Austria 2026

2x Silber für das Gesundheitsresort Königsberg

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Bad Schönau (OTS) - 

Im Rahmen der österreichischen Staatsmeisterschaften der Tourismuslehrlinge stellten die besten Nachwuchskräfte des Landes ihr Können unter Beweis.

Insgesamt 81 Lehrlinge – neun aus jedem Bundesland – traten in den Kategorien Rezeption, Service und Küche an der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel in Landeck gegeneinander an. Bewertet wurden sie von 27 Jurorinnen und Juroren nach strengen Kriterien.

HOHES NIVEAU

Drei Tage lang herrschte Hochspannung, ehe die Siegerinnen und Sieger im Zuge eines festlichen Galaabends auf dem Pardatschgrat in Ischgl vor beeindruckender Bergkulisse geehrt wurden. Die Fachverbände Gastronomie und Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich hoben dabei das außergewöhnlich hohe Niveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hervor.

2x SILBER FÜR DAS GESUNDHEITSRESORT

Besonders erfreulich aus Sicht des Gesundheitsresort Königsberg: Mit Victoria Rohl in der Kategorie Service und Ines Gallei in der Kategorie Küche konnten gleich zwei Lehrlinge des Hauses hervorragende Erfolge erzielen. Beide wurden jeweils mit der Silbermedaille ausgezeichnet und zählen damit zu den besten Nachwuchstalenten Österreichs.

Rückfragen & Kontakt

Gesundheitsresort Königsberg
Kristina Grainer, MA
Telefon: +43 (0) 2646 8251-700
E-Mail: [email protected]

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