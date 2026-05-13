70. Eurovision Song Contest: COSMÓs Auftritt im Eurovision Village und Vorbereitungen fürs zweite Semifinale

Wien (OTS) -

Morgen, am 14. Mai 2026, steht für COSMÓ der erste große Auftritt im zweiten ESC-Semifinale in der Wiener Stadthalle – zu sehen ab 21.00 Uhr live in ORF 1 und auf ORF ON – auf dem Programm. Erstmals zeigt er dabei seine „TANZSCHEIN“-Performance außer Konkurrenz dem europäischen TV-Publikum. Die Tage nach der „Opening Ceremony“ nutzte er, um Promotion bei den nationalen und internationalen Pressevertreterinnen und Pressevertretern sowie Fans zu machen, wie etwa bei seinem Besuch im Eurofan House im Wien Museum. Am Dienstag stand außerdem ein Auftritt im Eurovision Village auf dem Programm, bei dem COSMÓ seinen „TANZSCHEIN“ vor zahlreichen Fans performte. Heute, am Mittwoch, dem 13. Mai, findet die erste Probe vor Live-Publikum statt.

COSMÓ: „Wir sind gut in die Show-Woche gestartet, es gab bis jetzt schon so viele einzigartige Momente mit den Fans und den Acts der anderen Länder. Es ist einfach überall eine tolle, positive Stimmung zu spüren und das gibt Energie für die kommenden Tage. Ab heute gilt dann volle Konzentration auf die Shows, damit wir die beste Performance abliefern können. Es wird sehr aufregend, mit dem Publikum gemeinsam zu tanzen, ich freue mich schon sehr darauf.“

COSMÓs weiterer Fahrplan bis zum Finale des Eurovision Song Contest 2026:

Donnerstag, 14. Mai: Semifinale 2 – live in ORF 1 und auf ORF ON (ab 21.00 Uhr) – bei dem COSMÓ seinen Song „TANZSCHEIN“ erstmals dem europäischen TV-Publikum präsentieren wird.

Freitag, 15. Mai: Generalprobe des Finales – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Samstag, 16. Mai: Finale – Startnummer 25 – live in ORF 1 und auf ORF ON (ab 21.00 Uhr)

Der Eurovision Song Contest 2026 live und vielfältiges Rahmenprogramm in ORF 1

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne: Das erste Semifinale stand am Dienstag, dem 12. Mai, das zweite Semifinale – bei dem auch Österreichs Vertreter COSMÓ auftritt – steht am Donnerstag, dem 14. Mai, und das Finale am Samstag, dem 16. Mai, live aus der Wiener Stadthalle jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1 und ORF ON. Die beiden Semifinal-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am Finalabend führt Barbara Schöneberger durch die beiden ORF/ARD/SRF-Rahmensendungen „ESC – Der Countdown“ (20.15 Uhr) und „ESC – Die Aftershow“ (0.55 Uhr) live aus dem MuseumsQuartier Wien.

Alle Details und Infos zum weiteren Programm rund um den Eurovision Song Contest sind auf https://presse.ORF.at abrufbar.