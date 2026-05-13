AIT-Bilanz 2025 bestätigt Österreichs Stärke in Forschung und Innovation

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer starken Bilanz abgeschlossen und unterstreicht damit seine zentrale Rolle als Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Steigende externe Forschungserlöse, ein deutlich wachsender Auftragsstand sowie gezielte Investitionen in Zukunftstechnologien zeigen: Das AIT ist ein wesentlicher Innovationsmotor für Industrie, Infrastruktur und Gesellschaft.

Innovationsminister Peter Hanke zeigt sich anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz des AIT Austrian Institute of Technology erfreut über die erfolgreiche Entwicklung des Instituts. Mit Blick auf die Eigentümerrolle des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) am AIT unterstreicht Hanke die Bedeutung angewandter Forschung für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Österreich:

„Forschung und Innovation sind zentrale Treiber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Dem AIT kommt als Österreichs größtem außeruniversitären Forschungsinstitut für wirtschaftsnahe angewandte Forschung mit mehr als 1.600 Mitarbeitenden eine besondere Rolle zu. Die aktuelle Bilanz zeigt eindrucksvoll, dass das AIT wirtschaftlich solide aufgestellt ist, technologisch führend arbeitet und konkrete Wirkung für Industrie, Standort und Gesellschaft erzielt“, so Hanke.

Mit einer Betriebsleistung von 230,16 Mio. Euro (+5,6 Prozent), externen Forschungserlösen von 141,1 Mio. Euro (+8,0 Prozent) sowie einem positiven Jahresergebnis von 3,4 Mio. Euro bestätigt das AIT seine wirtschaftliche Stabilität und seine hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Angewandte Forschung stärkt Wettbewerbsfähigkeit & Standort

Für das BVMIMI als Eigentümervertreter ist die positive Entwicklung des AIT ein wichtiges Signal für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Österreich. Gerade in Zeiten geopolitischer und technologischer Umbrüche gewinnen angewandte Forschung, technologische Souveränität und resiliente industrielle Wertschöpfung zunehmend an Bedeutung. Das AIT leistet dabei einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Industriestrategie 2035 und zentralen Zukunftszielen Europas – von Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz hin zu Stärkefeldern im Bereich nachhaltiger Energie- und Mobilitätssysteme sowie Cybersecurity, resilienten Infrastrukturen und industrieller Transformation.

„Eine erfolgreiche Industriestrategie braucht starke angewandte Forschung. Gerade in einer Phase, in der Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und technologische Souveränität entscheidend sind, braucht Österreich Einrichtungen, die wissenschaftliche Exzellenz in konkrete Anwendungen übersetzen. Das AIT leistet dazu einen wesentlichen Beitrag“, so Hanke abschließend.