„Frauen forschen“ mit Francesca Ferlaino am 20.5. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Im Rahmen der ORF RadioKulturhaus-Reihe „Frauen forschen“ spricht Elke Ziegler mit der renommierten Quantenphysikerin Francesca Ferlaino, die im Jahr 2025 als Wissenschafterin des Jahres ausgezeichnet wurde und bahnbrechende Arbeiten im Bereich der ultrakalten Quantengase vorweist – am Mittwoch, den 20. Mai (18.30 Uhr) im RadioCafe.

Die gebürtige Italienerin Ferlaino forscht seit 2006 am Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und ist seit 2014 wissenschaftliche Direktorin am Innsbrucker Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, in der sie auch Mitglied ist. Seit Kurzem ist sie auch Mitglied des Donostia International Physics Center (DIPC) in Spanien. Ihre Forschungen mit Elementen der Seltenen Erden finden international große Beachtung. Zusammen mit ihrem Team gelang es ihr, im Labor einen völlig neuen Materiezustand zu realisieren, der seit Langem theoretisch vorhergesagt worden war. Ferlaino wurde für ihre Arbeiten vielfach ausgezeichnet und hat bereits drei Grants des European Research Councils erhalten. Mit dem von ihr gegründeten Netzwerk „Atom*innen“ will sie einen Beitrag zu einer inklusiven, gerechten und zukunftsorientierten Wissenschaftskultur leisten.

Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt EUR 12,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).