Einladung zur Veranstaltung: „Außenwirtschaft im Umbruch – Märkte, Chancen und Perspektiven“

Wien (OTS) -

Die Weltwirtschaft ordnet sich neu: Geopolitische Spannungen, neue Handelsachsen und globale Wachstumsverschiebungen verändern die internationalen Rahmenbedingungen für Österreichs Wirtschaft grundlegend.

Im Rahmen einer Studienpräsentation geben aktuelle Analysen des FIW sowie Expertinnen und Experten aus Wirtschaftsforschung und Außenwirtschaft einen Überblick über Auswirkungen auf Handel, Energiepreise, Lieferketten und neue Wachstumsmärkte für Österreichs Unternehmen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer wird dazu ein Impulsstatement zur Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, neuen Wachstumsmärkten sowie zur strategischen Bedeutung von Freihandel und Diversifizierung halten.

Im Mittelpunkt steht die Präsentation des aktuellen FIW-Jahresgutachtens zu den Auswirkungen geopolitischer Konflikte im Nahen Osten auf Österreichs Handel, Energiepreise und Lieferketten.

Dienstag, 19. Mai 2026

10:00 bis 12:00 Uhr

Haus des Sports

Prinz-Eugen-Straße 12

1040 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter laden wir insbesondere zur Teilnahme am Programmteil von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie der Präsentation des aktuellen FIW-Jahresgutachtens ein.

Bitte um Anmeldung unter: [email protected]

Programm (Auszug)

ab 09:45 Uhr: Einlass

10:00 Uhr: Eröffnung & Fachinputs zu Zukunftsmärkten und Global Gateway

11:00 Uhr: Impulsstatement von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

11:10 Uhr: Presseteil & Studienpräsentation des aktuellen FIW-Jahresgutachtens

11:35 Uhr: Gemeinsame Q&A Session

Veranstaltung: „Außenwirtschaft im Umbruch – Märkte, Chancen und Perspektiven“

Medienvertreterinnen und Medienvertreter laden wir insbesondere zur Teilnahme am Programmteil von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie der Präsentation des aktuellen FIW-Jahresgutachtens ein. Bitte um Anmeldung unter: [email protected]

Datum: 19.05.2026, 11:00 Uhr - 19.05.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus des Sports,

Prinz-Eugen-Straße 12

1040 Wien

Österreich