- 13.05.2026, 08:30:32
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Einladung zur Veranstaltung: „Außenwirtschaft im Umbruch – Märkte, Chancen und Perspektiven“
Die Weltwirtschaft ordnet sich neu: Geopolitische Spannungen, neue Handelsachsen und globale Wachstumsverschiebungen verändern die internationalen Rahmenbedingungen für Österreichs Wirtschaft grundlegend.
Im Rahmen einer Studienpräsentation geben aktuelle Analysen des FIW sowie Expertinnen und Experten aus Wirtschaftsforschung und Außenwirtschaft einen Überblick über Auswirkungen auf Handel, Energiepreise, Lieferketten und neue Wachstumsmärkte für Österreichs Unternehmen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer wird dazu ein Impulsstatement zur Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, neuen Wachstumsmärkten sowie zur strategischen Bedeutung von Freihandel und Diversifizierung halten.
Im Mittelpunkt steht die Präsentation des aktuellen FIW-Jahresgutachtens zu den Auswirkungen geopolitischer Konflikte im Nahen Osten auf Österreichs Handel, Energiepreise und Lieferketten.
Dienstag, 19. Mai 2026
10:00 bis 12:00 Uhr
Haus des Sports
Prinz-Eugen-Straße 12
1040 Wien
Medienvertreterinnen und Medienvertreter laden wir insbesondere zur Teilnahme am Programmteil von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie der Präsentation des aktuellen FIW-Jahresgutachtens ein.
Bitte um Anmeldung unter: [email protected]
Programm (Auszug)
- ab 09:45 Uhr: Einlass
- 10:00 Uhr: Eröffnung & Fachinputs zu Zukunftsmärkten und Global Gateway
- 11:00 Uhr: Impulsstatement von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer
- 11:10 Uhr: Presseteil & Studienpräsentation des aktuellen FIW-Jahresgutachtens
- 11:35 Uhr: Gemeinsame Q&A Session
Veranstaltung: „Außenwirtschaft im Umbruch – Märkte, Chancen und Perspektiven“
Medienvertreterinnen und Medienvertreter laden wir insbesondere zur Teilnahme am Programmteil von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie der Präsentation des aktuellen FIW-Jahresgutachtens ein. Bitte um Anmeldung unter: [email protected]
Datum: 19.05.2026, 11:00 Uhr - 19.05.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Haus des Sports,
Prinz-Eugen-Straße 12
1040 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
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