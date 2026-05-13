Wien (OTS) -



Ort: Presseclub Concordia, Wien

Zeit: 20.05.2026, 11.00 Uhr

Veranstalter:

art but fair UNITED, Berufsverband der Freischaffenden der Darstellenden Kunst und Musik in Österreich

Teilnehmer:

KS Wolfgang Ablinger-Sperrhacke

Martin Thoma

Themen: Strafanzeigen bei WKSTA, sowie STA Salzburg gegen Direktorium der Salzburger Festspiele von 2020 Rabl-Stadler/Hinterhäuser/Crepaz

sowie gegen Kogler/Mayer/Niedermüller wegen Verletzung der Aufsichtspflicht, sowie wegen Amtsmissbrauch im Zuge der TAG-Novelle von 2024

Sozialbetrug über Jahrzehnte bei den großen Kulturinstitutionen



Auf Anfrage kann auch ein Livestream Link zur Verfügung gestellt werden.

Pressekonferenz: Strafanzeigen gegen Festspielspitze und Politik: Vorwürfe zu Betrug, Aufsichtspflicht und Amtsmissbrauch

Datum: 20.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich