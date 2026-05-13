  • 13.05.2026, 08:13:02
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Pressekonferenz: Strafanzeigen gegen Festspielspitze und Politik: Vorwürfe zu Betrug, Aufsichtspflicht und Amtsmissbrauch

Wien (OTS) - 


Ort: Presseclub Concordia, Wien
Zeit: 20.05.2026, 11.00 Uhr

Veranstalter:
art but fair UNITED, Berufsverband der Freischaffenden der Darstellenden Kunst und Musik in Österreich

Teilnehmer:
KS Wolfgang Ablinger-Sperrhacke
Martin Thoma

Themen: Strafanzeigen bei WKSTA, sowie STA Salzburg gegen Direktorium der Salzburger Festspiele von 2020 Rabl-Stadler/Hinterhäuser/Crepaz

sowie gegen Kogler/Mayer/Niedermüller wegen Verletzung der Aufsichtspflicht, sowie wegen Amtsmissbrauch im Zuge der TAG-Novelle von 2024

Sozialbetrug über Jahrzehnte bei den großen Kulturinstitutionen

Auf Anfrage kann auch ein Livestream Link zur Verfügung gestellt werden.

Pressekonferenz: Strafanzeigen gegen Festspielspitze und Politik: Vorwürfe zu Betrug, Aufsichtspflicht und Amtsmissbrauch

Datum: 20.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

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Felber-Agentur für Kultur
Martin Felber
Telefon: 06648294556
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 20.05.2026, 11:00]

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