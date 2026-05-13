Hochschule Campus Wien: Campus Lecture zu Gender- und Diversitätsmedizin mit Mireille Ngosso am 28. Mai 2026

Wien (OTS) -

Wie kann der Gender Health Gap überwunden und gelebte Diversität in der Gesundheitsversorgung praktiziert werden? Am Donnerstag, 28. Mai nehmen namhafte Expertinnen aus Medizin und Anti-Rassismus-Arbeit in der Campus Lecture „Gender- und Diversitätsmedizin: Perspektiven für ein diskriminierungsfreies Gesundheitssystem“ Bezug zu diesem Thema.

Fokus auf Chancengleichheit im Gesundheitswesen

Im Zentrum der Veranstaltung steht die Überwindung des Gender Health Gap sowie die Förderung gelebter Diversität in der Gesundheitsversorgung. Ziel ist es, bestehende Ungleichheiten sichtbar zu machen und konkrete Ansätze für eine gerechtere medizinische Praxis zu diskutieren.

Mireille Ngosso ist Allgemeinmedizinerin sowie ausgewiesene Expertin für diversitätssensible Medizin und Gendermedizin. Neben ihrer Tätigkeit als Ärztin ist sie auch Lehrende an der Hochschule Campus Wien und bringt damit wertvolle Perspektiven aus Praxis, Wissenschaft und Lehre ein.

Interdisziplinärer Austausch und Reflexion

Die Moderation übernimmt Désirée Sandanasamy, Fachverantwortliche für Recht, Rechtsdurchsetzung und Hasskriminalitätsprävention sowie zertifizierte Verantwortliche für Compliance- und Datenschutzmanagement bei ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit. Nach dem Fachvortrag lädt ein interaktiver Ausklang zum gemeinsamen Austausch und zur Reflexion zentraler Impulse ein.

Bedeutung für Ausbildung und Gesellschaft

„Ein diskriminierungsfreies Gesundheitssystem beginnt schon bei der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte. Mit dieser Campus Lecture schaffen wir Raum für kritische Reflexion, Wissensvermittlung und praxisnahe Perspektiven“, sagt Bettina M. Madleitner, Leiterin des Departments Angewandte Pflegewissenschaft an der Hochschule Campus Wien.

Programmüberblick

Donnerstag, 28.5.2026, 16.00 Uhr

Hochschule Campus Wien, Raum H.1.14, Favoritenstraße 232, 1100 Wien

16:00–16:15 Uhr : Begrüßung und einleitende Worte

: Begrüßung und einleitende Worte 16:15–17:15 Uhr : Fachvortrag von Mireille Ngosso

: Fachvortrag von Mireille Ngosso 17:15–17:45 Uhr: Interaktiver Austausch und Reflexion

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Interessierte können sich bis zum 22. Mai 2026 anmelden. Weitere Informationen hier. Wir bitten um Akkreditierung von Medienvertreter*innen an [email protected]

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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