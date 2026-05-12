SP-Hietzing/Höckner/Schily: Baustart auf der Verbindungsbahn

Wien (OTS) -

Der Baustart im Projekt „Attraktivierung der Verbindungsbahn“ ist ein entscheidender Moment für die zukünftige Mobilität in Hietzing und im gesamten Westen Wiens. Im Endausbau wird es drei Stationen in Hietzing geben und eine Anbindung der S80 an alle fünf U-Bahnlinien, im 15-Minuten-Takt.

„Bei einem derartig großen Projekt ist die laufende Information der Bevölkerung unbedingt notwendig. Daher ist es wichtig, dass es eine Ombudsstelle geben wird. Eine niederschwellige Kommunikationsstruktur ist entscheidend, um Vertrauen zu stärken und Konflikte frühzeitig zu entschärfen. Ich freue mich auch, dass die ÖBB bereits zugesagt haben, den Infopoint in der Speisinger Straße als zentrale Anlaufstelle wieder zu eröffnen. Auf der zweiten Schiene benötigt es aber auch einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen Bezirkspolitik und ÖBB. Hier ist die ÖVP Hietzing gefordert, die Arbeitsgruppen in der Bezirksvertretung schnellstens wieder zu starten, da es notwendig ist, eine inhaltliche Diskussion über die Gestaltung der Stationen, Plätze und über den Bereich unter der kommenden Hochtrasse, zu führen. In den ersten Projektabschnitt fällt der Bau der Station Hietzinger Hauptstraße, hier ist es wichtig, sich rechtzeitig in die Umfeldgestaltung einzubringen“, betont der stellvertretende Bezirksvorsteher Marcel Höckner (SPÖ).

„Besondere Aufmerksamkeit verdient die Gestaltung der Bereiche unter der Hochtrasse. Diese Räume dürfen nicht zu dunklen, ungenutzten Zonen verkommen, im Gegenteil sollten sie für die Allgemeinheit geöffnet, gut beleuchtet und einladend gestaltet werden. Die Schaffung einer öffentlichen Parkanlage und von ausreichenden Möglichkeiten zur Querung unterhalb Bahntrasse zu Fuß und mit dem Rad wären eine sinnvolle Nutzung. So würden wir auch einen Mehrwert für das Grätzl schaffen“, ergänzt SPÖ-Bezirksrat Flavio Schily.

Für die SPÖ Hietzing ist klar, dass der Fokus auch auf die Ersatzpflanzungen gelegt werden muss. „Es ist verständlich, dass die neuen Stationen Platz benötigen und dem öffentlichen Verkehr eine wichtige Rolle zukommt. Gleichzeitig verbessert jeder Baum das Mikroklima und die Aufenthaltsqualität im Bezirk. Daher ist es uns ein Anliegen, möglichst viele Bäume im öffentlichen Raum zu erhalten und zusätzliche Grünräume zu schaffen“, hält der stellvertretende Bezirksvorsteher Marcel Höckner fest.

„Eine große Herausforderung ist sicherlich die Sperre der S80 bis Ende 2027. Allerdings ist die Anbindung der Hietzinger Hauptstraße mit einer Station im Schienenersatzverkehr eine gute Lösung, da auch später dort eine der neuen S-Bahn-Stationen stehen wird. Eine weitere Verbesserung für die Anrainerinnen und Anrainer bringt die Herstellung eines Lärmschutzes entlang der gesamten Strecke“, so die beiden Bezirkspolitiker abschließend. (Schluss)