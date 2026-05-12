  • 12.05.2026, 15:53:06
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  • OTS0154

KOBV Österreich begrüßt die Absicherung der Pflegegeld-Valorisierung 2027

Pflegegeld ermöglicht Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes und bedürfnisorientiertes Leben

Wien (OTS) - 

Der KOBV Österreich – Der Behindertenverband begrüßt die von Sozialministerin Korinna Schumann angekündigte Absicherung der Pflegegeld-Valorisierung für 2027, die er als dringend notwendig erachtet. Pflege ist bereits jetzt für viele Betroffene finanziell kaum mehr leistbar. Ein Grund dafür ist, dass die jährliche Anpassung an die Inflation erst 2020 im Bundespflegegeldgesetz verankert und das Pflegegeld davor lange Zeit nicht valorisiert worden ist. „Der entstandene Wertverlust beträgt schon heute rund 40 Prozent, da wäre eine neuerliche Nichtvalorisierung ein weiterer Rückschlag gewesen“, erklärt Franz Groschan, Präsident des KOBV Österreich – Der Behindertenverband.

Auch hätte die Aussetzung der Inflationsanpassung eine enorme zusätzliche finanzielle und psychische Belastung für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen bedeutet. „Pflegegeld wird ausbezahlt, um Menschen mit Behinderungen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern und Voraussetzungen für Selbstbestimmung und Inklusion zu schaffen“, sagt Groschan und ergänzt: „Das Geld wird sinnvoll genutzt und bedürfnisorientiert eingesetzt, es wird zum Leben gebraucht. Jeder Cent ist wichtig.“

In Anbetracht der demografischen Entwicklung in Österreich und der Anzahl an Pflegegeldbezieher:innen – mehr als eine halbe Million Menschen – muss die Finanzierbarkeit des Systems der Pflegevorsorge langfristig durch konkrete Maßnahmen abgesichert werden. „Es darf nicht passieren, dass uns eines Tages das Geld für Pflege fehlt“, betont Groschan. Der KOBV Österreich – Der Behindertenverband schlägt in seinem Forderungspapier daher die verbindliche Festlegung des erforderlichen Steuergeldvolumens im Verhältnis zum BIP sowie das Abgehen vom ausschließlich budgetfinanzierten System zu einem komplementären gesetzlichen Pflegesicherungsbeitragssystem vor.

Über den KOBV:

Der KOBV Österreich – Der Behindertenverband setzt sich seit 1945 für die Rechte und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein. Unser Ziel ist eine barrierefreie, inklusive und sozial gerechte Gesellschaft für alle.

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KOBV Österreich - Der Behindertenverband

Natalie Schmidt, BA
Telefon: 0043 (1) 406 15 86 79
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Website: https://www.kobv.at

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