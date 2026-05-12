  • 12.05.2026, 15:08:36
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FPÖ – Stumpf: Feinstaub-Alarm in Wien entlarvt rot-pinke Schönfärberei

Wien (OTS) - 

„Bürgermeister Michael Ludwig rühmt sich gerne mit Wien als lebenswertester Stadt der Welt. Doch die alarmierenden Erkenntnisse über hochbelasteten Straßenstaub zeigen einmal mehr die Realität hinter der rot-pinken Selbstbeweihräucherung“, stellt FPÖ-Wien-Umweltsprecher, LAbg. Michael Stumpf klar.

Die Proben, die von einem Forscherteam im Vorjahr an sieben Orten in Wien genommen wurden, zeigen alarmierende Belastungen durch Mikroplastik sowie potenziell krebserregende Stoffe im Wiener Straßenstaub. Schockierend auch, dass es bislang keine umfassende Untersuchung über die Verunreinigungen im Wiener Straßenstaub gegeben hat und diese Gefahr im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar blieb.

Laut Forschern sind die unterschiedlichen Reinigungsintervalle im Straßenraum schuld an der hohen Belastung. Während in Großstädten wie Warschau regelmäßig, etwa zweimal pro Woche, vom Schmutz befreit werden, erfolgt die Straßenreinigung in Wien lediglich anlassbezogen. „Hier wird offensichtlich am falschen Fleck gespart: Während neue Radwege Millionen verschlingen, bleibt die regelmäßige Straßenreinigung auf der Strecke. Diese falsche Priorisierung der rot-pinken Stadtregierung geht direkt auf Kosten der Gesundheit der Wiener“, ist Stumpf überzeugt und fordert eine umgehende Verdichtung der Reinigungsintervalle im gesamten Stadtgebiet.

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