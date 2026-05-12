Strategic Economic Talks 2026: Internationale Entscheidungsträger diskutierten Europas wirtschaftliche Zukunft

Savudrija - Kroatien / Wien - Österreich (OTS) -

Vom 7. bis 9. Mai 2026 fanden im Adriatic Istria Resort in Savudrija, Kroatien, die Strategic Economic Talks statt. Die internationale Konferenz brachte erneut hochrangige Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik, Finanzwelt und Medien zusammen, um über wirtschaftliche Entwicklungen, Investitionstrends und geopolitische Herausforderungen in Südosteuropa und Europa zu diskutieren. Veranstaltet wurde das Event von der TPA Group, SEEBDN und dem GPF Global Club.

Unter dem Leitmotiv „SEE the Future“ stand insbesondere die Rolle Südosteuropas als dynamische Wachstumsregion im Fokus. In Panels, Keynotes und persönlichen Gesprächen diskutierten die Teilnehmer:innen Themen wie Private Capital und Finanzierung, Risikomanagement, Digitalisierung, geopolitische Risiken sowie die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Südosteuropa und dem deutschsprachigen Raum.

Thomas Haneder, Partner bei TPA Group, betonte die Bedeutung des Formats: „Die Strategic Economic Talks sind für mich mehr als eine Konferenz – sie sind ein Ort des ehrlichen Austauschs zwischen Menschen, die Verantwortung tragen. Gerade in wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig Vertrauen, persönliche Netzwerke und der Blick über nationale Grenzen hinweg sind. Südosteuropa spieltdabei eine zentrale Rolle für Europas wirtschaftliche Zukunft.“

Nach der Eröffnung durch Aleksandar Gros, Generalsekretär von SEEBDN und GPF Global, und Thomas Haneder spannten die Diskussionen inhaltlich einen breiten Bogen von aktuellen Ergebnissen internationaler Risikoanalysen über die zunehmende Bedeutung von Private Capital in der Region bis hin zu Europas strategischer Position in einer sich wandelnden globalen Ordnung. . Ein besonderer Programmhöhepunkt war die geopolitische Abenddiskussion über Europas Rolle in einer zunehmend instabilen Weltordnung. Boris Tadić, ehemaliger Präsident Serbiens, Igor Lukšić, ehemaliger Premierminister Montenegros, und Borut Pahor, ehemaliger Präsident Sloweniens, diskutierten über politische Stabilität, wirtschaftliche Zusammenarbeit und die strategische Position Europas im globalen Wandel.

Die Strategic Economic Talks haben sich in den vergangenen Jahren als exklusive Plattform für wirtschaftspolitischen Austausch zwischen Südosteuuropa und dem deutschsprachigen Raum etabliert und setzten auch 2026 wichtige Impulse für zukünftige Kooperationen.

Ein sportliches Highlight der Strategic Economic Talks 2026 war wieder das exklusive Golf-Event im Golf Adriatic Club, bei dem sich Teilnehmer:innen aus Wirtschaft und Politik zum entspannten Austausch trafen. Wie im Vorjahr bereicherte der österreichische Profigolfer Markus Brier das Turnier mit sportlichem Esprit und persönlichen Einblicken.

Internationale Gästeliste aus Wirtschaft und Politik

Ein Auszug aus der Gästeliste: Mohammed Sulaiman Alfahim, Managing Director Alfahim Holding; Ivo Božić, Director Leveraged & Acquisition Finance bei der Raiffeisen Bank International; Markus Brier, Profi-Golfer; Goran D̵oreski, Geschäftsführer von Digital Realty; Marko Galić, Partner bei Provectus Capital Partners; Zvonimir Mršić, Partner bei Spitzberg Partners; Gerhard Kornfeld, Eigentümer und Managing Director Kornfeld Industriebeteiligung und Beratung GmbH; Hrvoje Krešić, Nachrichtenreporter bei N1 Hrvatska; Harald Luchs, Geschäftsführer für Vertrieb bei AON-Austria; Igor Luksic, ehem. Premier der Republik Montenegro; Max Mauthe, Experte für Klima, Infrastruktur, Transport, Ressourcen & Energie der Industriellenvereinigung; Franz Maier, Generaldirektor Österreich, Ungarn und Südosteuropa bei Atradius; Zvonimir Mrsic, Operating Partner bei Spitzberg Partners LLC; Boris Nemsic, Industry Advisor bei KKR; Bernhard Nigl, Stellvertretender Chief Commercial Officer bei Aon Austria; Saša Popović, Mitgründer und CEO von Vega IT; Gerhard Schlattl, Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kroatien; Anton Schutti, Eigentümer von Anton Schutti Consulting; Teo Širola, CEO von Kompare; Tomislav Tomljenović, Regional Director Adria bei Enterprise Investors; Georg Unterkircher, Director Business Development bei Falkensteiner; Nera Valentić, Executive Producer bei N1

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in sechzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Mödling, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.050 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com