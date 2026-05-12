Dieselkino Oberwart investiert rund 6 Millionen Euro in die Zukunft des Entertainment-Erlebnisses

Graz/Oberwart (OTS) -

Im Dieselkino Oberwart laufen seit Frühjahr 2026 umfangreiche Modernisierungs- und Ausbauarbeiten. Mit einer Gesamtinvestition von rund 6 Millionen Euro entsteht derzeit eines der modernsten Entertainment-Zentren der Region. Nach einer intensiven, rund zweijährigen Planungsphase fiel nun der offizielle Startschuss für die Bauarbeiten.

Bereits abgeschlossen wurde eine umfassende Rundumerneuerung des Foyerbereichs inklusive neu gestaltetem Buffet. Gleichzeitig wurden die bestehenden Kinosäle mit neuen, besonders komfortablen Kinosesseln ausgestattet, um das Kinoerlebnis für die Besucherinnen und Besucher weiter aufzuwerten.

Nun folgt der nächste große Bauabschnitt: Der Ausbau der Gastronomieflächen sowie die Errichtung einer hochmodernen 12-Bahnen-Bowlinganlage der internationalen Premium-Marke Brunswick. Die neue Anlage wird technisch und qualitativ höchsten internationalen Standards entsprechen und soll künftig sowohl Familien als auch Freizeit- und Firmengruppen ein völlig neues Entertainment-Erlebnis bieten.

Um Platz für die neue Erlebniswelt zu schaffen, musste der bisherige Abenteuer-Minigolfplatz weichen.

Ein weiteres Highlight des Großprojekts ist die geplante Erweiterung des Kinobereichs um einen sechsten Kinosaal mit insgesamt 94 Sitzplätzen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf maximalen Komfort gelegt: Der neue Saal erhält besonders breite Premium-Sessel sowie vier elektrisch verstellbare Luxus-Logenplätze, die ein exklusives Kinoerlebnis auf modernstem Niveau ermöglichen sollen. Der neue Saal wird zudem mit modernster Dolby-Atmos-Technologie ausgestattet und bietet dadurch ein beeindruckendes, dreidimensionales Klangerlebnis auf internationalem Top-Niveau.

Auch Familien und Kinder stehen künftig noch stärker im Fokus. Ergänzend zum bestehenden Angebot entsteht ein moderner Indoor-Kinderspielplatz, der insbesondere Kindergeburtstage und Familienbesuche noch attraktiver machen soll.

Mit dem umfassenden Umbau setzt das Dieselkino Oberwart ein starkes Zeichen für die Zukunft des stationären Entertainment-Angebots und investiert gezielt in modernste Technik, höchsten Komfort und ein vielseitiges Freizeiterlebnis für alle Generationen.

„Unser Ziel ist es, unseren Gästen weit mehr als nur Kino zu bieten. Wir schaffen einen modernen Entertainment-Standort, der Erlebnis, Komfort und Freizeit auf höchstem Niveau vereint“, heißt es seitens des Dieselkino-Managements.

Die Fertigstellung des gesamten Projekts ist für November 2026 geplant.