  • 12.05.2026, 14:47:06
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ÖJC vergibt Rennerpreise

Jury hat PreisträgerInnen ermittelt

Wien (OTS) - 

Die GewinnerInnen der Dr. Karl Rennerpreise des Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC) stehen fest: mit dem Solidaritätspreis ausgezeichnet wird der ORF-Balkan- und Ukraineberichterstatter Christian Wehrschütz; weiters hat eine Fachjury aus elf Personen die Redaktion iGlobeNews sowie Tiba Marchetti (ORF-Reportagen „Am Schauplatz“) und Marianne Waldhäusl (ORF-Reportagen „Bankbeamter als Betrüger“, „Akte Betrug”) als FinalistInnen des Publizistikpreises ermittelt. Die GewinnerIn wird am 8. Juni 2026 ab 18:00 beim Galaabend im Wappensaal des Wiener Rathauses bekannt gegeben und gemeinsam mit Christian Wehrschütz geehrt.

Die drei FinalistInnen des Dr. Karl Renner Publizistikpreises haben die Jury aus 20 Nominierten durch ihre herausragenden publizistischen Leistungen über gesellschaftlich relevante Themen – sei es durch weltweit erscheinende online-Berichte in sieben Sprachen oder durch einfühlsame TV-Reportagen – überzeugt.

Mit dem Dr. Karl Renner Publizistikpreis ehrt der ÖJC herausragende publizistische Leistungen einer Person/einer Redaktion über mehrere Jahre hinweg, die sich durch die vielschichtigen und umfassenden Vertiefungen in gesellschaftlich relevante Themen auszeichnen und zugleich die komplexe Materie dieser Themenbereiche einem breiten Publikum in hervorragender Weise nachvollziehbar zugänglich gemacht haben.

Den Dr. Karl Renner Solidaritätspreis verleiht der ÖJC für den Einsatz für Pressefreiheit sowie für publizistische Leistungen, die unter widrigsten Umständen, wie etwa Krieg, Repressalien oder anderen Beeinträchtigungen der journalistischen Arbeit zustande kommen und sich trotzdem durch hervorragende journalistische Qualität auszeichnen.

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ÖJC - Österreichischer Journalistenclub
Telefon: +43 1 98 28 555
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