Cyber Resilience Act & EU Maschinenverordnung: Neues Whitepaper von EFS Consulting zeigt Handlungsbedarf für Tech- & Industrieunternehmen

Wien (OTS) -

Mit dem Inkrafttreten des Cyber Resilience Act (CRA) und der neuen EU Maschinenverordnung (MVO) stehen produzierende Unternehmen vor tiefgreifenden Veränderungen. Erstmals werden Anforderungen an Safety und Security systematisch miteinander verknüpft. Das neue Whitepaper von EFS Consulting zeigt, warum Unternehmen nicht bis 2027 warten sollten, Security-Anforderungen in bestehende Entwicklungs- und Produktionsprozesse zu integrieren.

Safety und Security müssen künftig gemeinsam gedacht werden

Mit den neuen regulatorischen Vorgaben der Europäischen Union müssen Industrieprodukte künftig beide Aspekte nachweislich erfüllen, um weiterhin am europäischen Markt zugelassen zu werden.

„ Die neuen regulatorischen Anforderungen sind weit mehr als reine Compliance – sie werden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Tech- und Industrieunternehmen. “ – Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Partner bei EFS Consulting & Lead Auditor

Inhalte des Whitepapers im Überblick

Integration von Safety & Security : Ganzheitlicher Ansatz als neue Grundlage für Produktentwicklung und Compliance

: Ganzheitlicher Ansatz als neue Grundlage für Produktentwicklung und Compliance Bewertung regulatorischer Risiken : Auswirkungen verspäteter Umsetzung auf Geschäftsmodelle und Marktposition

: Auswirkungen verspäteter Umsetzung auf Geschäftsmodelle und Marktposition Strategische Handlungsempfehlungen: Konkrete Schritte zur frühzeitigen Implementierung und nachhaltigen Wettbewerbsstärkung

Über die Autoren

Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter | Partner, Lead Auditor

Dr. Wolfgang K. Walter ist Partner sowie CISO bei EFS Consulting verantwortet dort strategisch wie operativ den Geschäftsbereich Security und Informationssicherheit über sämtliche Branchen hinweg.

Dipl.-Ing. Patrick Smuda | Project Manager

Patrick Smuda ist Project Manager und Spezialist für Cybersicherheit bei EFS Consulting.

Über EFS Consulting

EFS Consulting ist die größte unabhängige Unternehmensberatung Österreichs. Mit Hauptsitz in Wien und weiteren Offices in China, den USA sowie Europa realisieren wir interdisziplinäre Projekte in Asien, Amerika und Europa. ​Unsere Wurzeln liegen im Bereich Automotive. Davon ausgehend haben wir Kompetenzen in vielen weiteren Branchen und Bereichen – wie etwa IT-, Cyber- und Informationssicherheit – aufgebaut.