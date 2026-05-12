ÖVP – Mayer: Neue Direktorin bei Wiener Wohnen – Führungswechsel bei Wiener Wohnen muss Anlass für echte Reformen sein

Wien (OTS) -

Der Wechsel bei Wiener Wohnen und die damit verbundene interimistische Bestellung von Katharina Klement müssen endlich Anlass sein, die offensichtlichen Probleme bei Wiener Wohnen anzugehen. „Es darf kein ‚Weiter wie bisher‘ geben. Die neue Führung muss gemeinsam mit der zuständigen SPÖ-Stadträtin dafür sorgen, dass Wiener Wohnen endlich reformiert wird. Die Wienerinnen und Wiener haben sich das verdient“, stellt Wohnbausprecher Gemeinderat Lorenz Mayer klar.

Reformstau statt Vorzeigeinstitution

Lange Wartezeiten bei Sanierungen, schwer erreichbare Ansprechpersonen, bürokratische Verfahren – der Alltag vieler Mieterinnen und Mieter erzählt eine andere Geschichte als die Hochglanzbroschüren von Wiener Wohnen. „Leistbares Wohnen entscheidet sich nicht nur an der Miete, sondern auch an den Betriebskosten. Gerade im Gemeindebau sind diese für viele Menschen längst zu einer massiven Belastung geworden. Gleichzeitig verfallen zahlreiche Bauten, weil bei Sanierungen seit Jahren viel zu wenig getan wird“, so Mayer weiter.

Mehr Tempo, mehr Transparenz, mehr Service

Wiener Wohnen hat einen Schuldenstand von über 3 Milliarden Euro angehäuft – und gleichzeitig fehlt das Geld für dringend notwendige Sanierungen. Demografischer Druck, steigende Kosten, Energieeffizienz und Sicherheitsfragen in Gemeindebauten verlangen mutige Entscheidungen, keine Verwaltung per Autopilot. „Wiener Wohnen fit für die Zukunft zu machen bedeutet: Betriebskosten senken, Sanierungen beschleunigen, Transparenz herstellen – und eine Führung, die den Mieterinnen und Mietern verpflichtet ist, nicht der Selbstdarstellung der SPÖ. Wir werden genau darauf achten, ob auf Ankündigungen auch Taten folgen“, betont Mayer abschließend.