Bundesimmobilientag 2026: Immobilienbranche trifft Kaiserstadt

Wien (OTS) -

Am 02. und 03. Juni 2026 wird Bad Ischl zum Zentrum der österreichischen Immobilienbranche. Der 51. WKO Bundesimmobilientag bringt unter dem Leitthema „The Next Normal - Die neue Realität der Immobilienwirtschaft“ führende Köpfe, Expert:innen und Entscheidungsträger:innen der Branche zusammen.

Zwei Tage lang stehen aktuelle Herausforderungen, neue Perspektiven und zentrale Zukunftsfragen der Immobilienwirtschaft im Mittelpunkt. Das Programm des 51. WKO Bundesimmobilientags bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus hochkarätigen Impulsvorträgen, Podiumsdiskussionen, Networking-Möglichkeiten und einem besonderen Rahmenprogramm im kaiserlichen Ambiente von Bad Ischl.

Der Kongress startet am Dienstag, 02. Juni, mit einem Impulsvortrag von Stefan Fink zu aktuellen makroökonomischen und Finanzierungs-Perspektiven. Im Anschluss widmet sich Michael Stur dem Thema klimaresilientes Bauen und Naturgefahrenmanagement und beleuchtet zentrale Fragen rund um ESG, Prävention und Zukunftssicherheit im Bau- und Immobilienbereich. Weitere inhaltliche Schwerpunkte setzen Paul Eiselsberg mit einer Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen und Trends sowie Markus Hengstschläger, der mit seinem Vortrag neue Perspektiven auf Veränderung und lösungsorientiertes Denken eröffnet. Iris Einwaller-Probst widmet sich dem Thema Kommunikation und Sichtbarkeit und zeigt, wie Unternehmen in einer schnelllebigen Medienwelt authentisch präsent bleiben können. Ergänzt wird das Programm durch Christoph Kothbauer mit dem Schwerpunkt Recht und Politik sowie Hans Starl, der sich mit der Vermeidung von Gebäudeschäden beschäftigt.

Am Mittwoch, 03. Juni, setzt der Kongress mit weiteren spannenden Vorträgen fort. Christoph Badelt spricht über die Zukunft von Wirtschaft und Staatsfinanzen in Österreich. Anna Kofler zeigt, wie Künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten eröffnen kann und den inhaltlichen Abschluss bildet Bernd Hufnagl mit seinem Vortrag „Vom Müssen zum Wollen“ über Motivation und Stress.

Die inhaltliche Bandbreite des Programms ist bewusst gewählt. Gastgeber und Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer Oberösterreich Mario Zoidl bringt es auf den Punkt: „Unser Ziel ist ein Programm, das informiert, inspiriert und vernetzt, von Wirtschaft und Recht über Klima und Kommunikation bis hin zu Zukunfts- und Sicherheitsthemen.“

Kaiserabend in den Kaiserlichen Stallungen

Ein besonderes Highlight ist der Kaiserabend am Dienstag, 02. Juni 2026, in den Kaiserlichen Stallungen. Kaiserliches Flair, stimmungsvolles Ambiente und der Dresscode in Tracht machen den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Neben Flying Dinner, Musik, persönlichen Gesprächen und entspannter sommerlicher Atmosphäre bietet der Abend den idealen Rahmen zum Netzwerken und Austauschen.

Bereits die Anreise wird zum Erlebnis: Alle Kongressgäste haben die Möglichkeit, mit dem „Kaiserzug“ zum Abendprogramm zu fahren. Dieser startet ab 18:00 Uhr beim Hotel Grand Elisabeth und bringt die Gäste im Rahmen einer rund 15-minütigen Fahrt durch Bad Ischl zu den Kaiserlichen Stallungen.

Über den 51. WKO Bundesimmobilientag

Mit dem WKO Bundesimmobilientag veranstaltet der Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich eines der zentralen Branchentreffen der österreichischen Immobilienwirtschaft. Am 02. und 03. Juni 2026 versammelt die Veranstaltung in Bad Ischl Vertreter:innen aus Immobilienbranche, Politik, Wirtschaft und Interessenvertretung zum Austausch über aktuelle Themen, künftige Entwicklungen und zentrale Fragestellungen der Branche.

Weitere Informationen zu Programm, Vortragenden und Teilnahme unter www.bundesimmobilientag.at