Eurovision Song Contest: Veranstaltungsbehörde überwacht ESC-Village am Rathausplatz

Wien (OTS) -

Sicherheit hat beim Eurovision Song Contest oberste Priorität – auch am Gelände des ESC-Village am Wiener Rathausplatz: Hier sorgt die Veranstaltungsbehörde MA36 für laufende Kontrollen und legt dabei besonders Augenmerk auf Fluchtwege, die Standsicherheit von Aufbauten, mögliche Stolperfallen und auf ein Sicherheitskonzept, das bei Krisensituationen – z.B. Unwetter oder Überfüllung – zum Einsatz kommt.

Vor Beginn jedes Veranstaltungstages wird bei einem Rundgang sichergestellt, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, bevor die Besucher*innen das Gelände betreten.

„Der Song Contest steht für Lebensfreude und ist ein großes Fest des Miteinander. Wir sorgen als Stadt Wien dafür, dass alle Besucher*innen sicher und unbeschwert feiern können“, betont der für die Veranstaltungsbehörde zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky, der sich bei einem dieser Rundgänge selbst ein Bild von den Maßnahmen machte. „Erst wenn alles passt, wird der Einlass für die Besucher*innen freigegeben.“

Umfassendes Sicherheitskonzept

Welche Maßnahmen zu setzen sind, ist in der Bewilligung der Veranstaltungsbehörde festgelegt – im Mittelpunkt steht der sichere Ablauf der ESC-Veranstaltungen und der Schutz von Leben und Gesundheit der Besucher*innen. „Bei Großveranstaltungen dieser Art muss auch ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet werden, in dem dargestellt wird, welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn Gefährdungen eintreten“, so Dietmar Klose, Leiter der Veranstaltungsbehörde der Stadt Wien. „Dieses Sicherheitskonzept wurde von uns als Behörde eingehend geprüft.“

Die Überwachung der Veranstaltung erfolgt von einer Sicherheitszentrale aus, die sich am Gelände des ESC Village am Rathausplatz befindet. In dieser Sicherheitszentrale sind nicht nur die Verantwortlichen des Veranstalters und der Veranstaltungsbehörde anwesend, sondern auch Vertreter*innen der Einsatzorganisationen, wie LPD Wien, Rettung und Feuerwehr.

„Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte in Wien ist vorbildlich, der ESC ist in Wien in guten Händen“, zeigt sich Stadtrat Jürgen Czernohorszky nach dem Rundgang überzeugt.