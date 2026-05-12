WorldMediaFestivals 2026 in Berlin: Sechs Preise für fünf ORF-TV-Produktionen

Wien (OTS) -

Auch bei den heurigen WorldMediaFestivals in Berlin gab es wieder einen Preisregen mit sechs Auszeichnungen für fünf ORF-TV-Produktionen! Im Bewerb „Film/Video: Television, Streaming, Corporate“ wurden in der Kategorie „Entertainment“ mit der Live-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker 2026 und „100 Jahre Radio – Die Show“ zwei ORF-Kulturproduktionen mit „intermedia-globe“-Awards in Gold gewürdigt, ebenso in der Kategorie „Documentary“ das von der ORF-TV-Kultur produzierte Porträt „Klang und Farbe – Die Neuerfindung von Parov Stelar“ und die Koproduktion „Freud – der Außenseiter“ sowie der ebenfalls vom ORF koproduzierte „Universum“-Film „Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“. Die Freud-Dokumentation wurde außerdem mit dem Magic Waves Award Best Original Music geehrt.

„intermedia-globe“-Award in Gold an Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026

Traditionell übertrug der ORF auch am 1. Jänner 2026 das wohl bedeutendste Klassikereignis der Welt live aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins rund um den Globus und vermittelte damit die musikalische Grußbotschaft des Spitzenorchesters nicht nur an das Publikum in Österreich, sondern auch in weitere 92 Länder. Via TV und Streaming war das hochkarätige Ereignis, erstmals unter der Leitung des Kanadiers Yannick Nézet-Séguin, mittlerweile gar in mehr als 150 Ländern zu erleben.

„intermedia-globe“-Award in Gold an „100 Jahre Radio – Die Show“

Die glanzvolle Show war der Höhepunkt eines zum runden Jubiläum des beliebten Mediums gestalteten ORF-Programmschwerpunkts und führte das Publikum auf eine mitreißende musikalische Zeitreise durch zehn Jahrzehnte Radiogeschichte. Unter der Leitung von Christian Kolonovits spielte das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, das die enorme Bandbreite seines Repertoires zeigte. Auf der Bühne standen Größen wie Marianne Mendt, Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Christina Stürmer, Seiler & Speer, Drew Sarich, Eva Klampfer alias Lylit, Daniel Schmutzhard, Sigrid Hauser und Thomas Gansch. Durch die Sendung führte das kundig-launige Moderationsduo Teresa Vogl und Michael Ostrowski.

„intermedia-globe“-Award in Gold an „Klang und Farbe – Die Neuerfindung von Parov Stelar“

Parov Stelar alias Marcus Füreder gilt als Erfinder des Electroswing. Mit seinem unverwechselbaren Sound hat er die Bühnen der Welt erobert und eine Stilrichtung geprägt, die bis heute international Anerkennung findet. Doch hinter den pulsierenden Elektrobeats verbirgt sich ein vielseitiger Schöpfergeist, der auch mit Pinsel und Leinwand Geschichten erzählt. Die ORF-Kulturdokumentation von Tatjana Berlakovich taucht ein in das aufregende Universum eines Künstlers, der sich ständig neu erfindet, und begleitet ihn zwischen Retro-Samples, digitalen Algorithmen sowie expressiver Malerei bei seiner nächsten kreativen Transformation.

„intermedia-globe“-Award in Gold und Magic Waves Award Best Original Music an „Freud – der Außenseiter“

Sigmund Freud hinterließ nicht nur ein umfassendes wissenschaftliches Werk, das bis heute als Grundlage der modernen Psychotherapie gilt, sondern auch mehr als 20.000 Briefe und zig Tagebücher. Regisseur Yair Qedar schildert in seinem von KAN, ORF und RBB in Zusammenarbeit mit ARTE koproduzierten Film, der u. a. mit Unterstützung des RTR entstand, die privaten und beruflichen Herausforderungen im Leben Freuds, etwa die antisemitischen Anfeindungen oder den Tod seiner Tochter, und wie der Begründer der Psychoanalyse persönlich mit ihnen umgegangen ist. Die Doku lässt Freud anhand seiner privaten Texte selbst zu Wort kommen und verbindet Animation, dokumentarische sowie fiktionale Elemente, um das Leben, die Brüche und Erfolge dieses faszinierenden Menschen zu skizzieren.

„intermedia-globe“-Award in Gold an „Universum: Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“

Regisseurin Andrea Albrecht erzählt in spektakulären Bildern die Geschichte eines der mächtigsten Wahrzeichen der Alpenrepublik – von den frühen Tagen der Bergpioniere bis zu den sichtbaren Spuren des Klimawandels heute. Die erstmals vom ORF Radio-Symphonieorchester vertonte „Universum“-Dokumentation entstand als Koproduktion von Interspot Film und ORF in Zusammenarbeit mit ZDF/ARTE und ORF-Enterprise, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Kärnten, Carinthia Film Commission, Cine Tirol und VAM.