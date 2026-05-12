Termine am 13. Mai in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



16.00 Uhr, Feierliche Enthüllung der Gedenktafel für Zwangsarbeiter*innen am Kabelwerk mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und dem Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (12., Oswaldgasse 35a)

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