  • 12.05.2026, 12:29:02
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SPÖ-Seltenheim: „Niemand darf in öffentlichen Unternehmen wie der ÖBAG mehr verdienen als der Bundespräsident!“

SPÖ für Obergrenzen bei Spitzengehältern in öffentlichen oder staatsnahen Betrieben - „Niemand hat Verständnis für Luxusgagen“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont, dass in einer Zeit, in der „das ganze Land einen Beitrag leistet, um das Budget zu konsolidieren und wichtige Investitionen in Gesundheit, Kinderbetreuung und Beschäftigung zu ermöglichen, wirklich niemand Verständnis für exorbitante Spitzengehälter hat – und schon gar nicht in öffentlichen Unternehmen wie der Staatsholding ÖBAG, deren Chefin mehr als 740.000 Euro kassiert, oder im ORF. Wir schlagen daher Obergrenzen für Spitzengehälter vor, die sich an der Gehaltspyramide von Politiker*innen orientieren. In aller Klarheit: Niemand in öffentlichen Unternehmen oder staatsnahen Betrieben darf mehr verdienen als der Bundespräsident! Das gilt für die ÖBAG genauso wie für den ORF. Wir wollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, um ausufernden Spitzengehältern in öffentlichen oder staatsnahen Betrieben einen Riegel vorzuschieben.“ „Der Spargedanke muss sich auch in Spitzengehältern niederschlagen“, so Seltenheim am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) bj/ls

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