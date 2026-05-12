Verkehrsprognose für das lange Wochenende

Wien (OTS) -

Mit dem kommenden Wochenende geht die heurige Serie der verkehrsstarken langen Wochenenden im Mai in die nächste Phase. Bereits Mitte der Woche werden viele Urlauberinnen und Urlauber Richtung Süden und Südosten aufbrechen, um die freien Tage zu genießen. Schon ab Mittwochmittag werden erste Reisewellen Richtung Süden spürbar sein. Vor allem in und um den Ballungsräumen wird am Mittwochnachmittag dichter Verkehr einsetzen.

Mit starkem Verkehr in die Urlaubsregionen ist vor allem auf den Hauptverkehrsrichtungen, also den West–Ost bzw. den Nord–Süd Verbindungen zu rechnen. Besonders intensive Belastungen werden auf den Transitrouten in Richtung Italien, Slowenien und Ungarn, also auf der A 1 Westautobahn, der A 4 Ostautobahn, A 9 Pyhrnautobahn, A 10 Tauernautobahn, A 12 Inntalautobahn und der A 13 Brennerautobahn erwartet.

Auf der A 13 Brennerautobahn vor der Luegbrücke und auf der A 9 Pyhrnautobahn vor den Baustellenbereichen bei Windischgarsten und Kammern kann es auch zu längeren Wartezeiten kommen. Im Raum Graz ist wegen einer Baustelle zwischen dem Plabutschtunnel und dem Knoten Graz-West zudem am Mittwochnachmittag bei Überlagerung von Reise- und Pendlerverkehr mit Staus und Blockabfertigungen bis Gratkorn zu rechnen.

Die Mautstelle Tauern/Katschberg an der A 10 Tauernautobahn bei St. Michael im Lungau wird derzeit neu errichtet. Es stehen Richtung Süden gleich viele Abfertigungsspuren wie im Normalzustand zur Verfügung. Dennoch kann es zu zusätzlichen Verzögerungen kommen, da die Fahrzeuge durch das Baufeld geschleust werden müssen. Mit einem raschen Online-Kauf der Digitalen Streckenmaut (https://shop.asfinag.at/) vorab, steht die grüne Spur („Free flow“) ganz links zur Verfügung. Die automatische und kontaktlose Öffnung der Schranken nach Kennzeichenerfassung funktioniert aber auch in allen weiteren Spuren.

Grenzkontrollen

Bei der Einreise aus Ungarn, der Slowakei und Slowenien finden Grenzkontrollen statt. Staubildungen sind damit bei der Einreise an den Grenzen Nickelsdorf (A 4), Kittsee (A 6), Spielfeld (A 9) und Karawankentunnel (A 11) möglich. Auch die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland bleiben aufrecht. An den Grenzübergängen Kufstein (A 12), Walserberg (A 1) und Suben (A 8) kann es daher ebenfalls zu Wartezeiten bei der Ausreise aus Österreich kommen.

Vorinformation: Sperre der Brennerautobahn am 30. Mai 2026

Am 30. Mai 2026 kommt es aufgrund einer angemeldeten Versammlung auf der A 13 Brennerautobahn bei Matrei am Brenner zu einer umfangreichen Verkehrssperre des gesamten Brennerkorridors in Tirol. Das bedeutet konkret: Wegen der Sperre ist es am 30. Mai 2026 zwischen 11 und 19 Uhr für den Durchzugsverkehr nicht möglich, den Brennerkorridor in beide Richtungen zu nutzen. Somit muss Tirol großräumig umfahren werden. Die A 13 Brennerautobahn zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner wird in beide Fahrtrichtungen zwischen 11 und 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die An- und Abreise nach bzw. aus Tirol ist allerdings weiterhin möglich. Als zentrale Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in den Ortschaften entlang der Sperr-Route werden am 30. Mai aber auch die B 182 Brennerstraße sowie der L 38 Ellbögener Straße für den Durchzugsverkehr gesperrt. Ausgenommen von dem Fahrverbot sind lediglich Ziel- oder Quellverkehr. Auch die B 183 Stubaitalstraße ist am 30. Mai nur für den Ziel- oder Quellverkehr nutzbar. Am 30. Mai 2026 ist allerdings mit erheblichen Verkehrsverzögerungen zu rechnen. Es wird daher empfohlen, eine An- oder Abreise an diesem Tag zu vermeiden. Alle wesentlichen Infos dazu stellt das Land Tirol auf der Website www.tirol.gv.at/brennersperre zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Die ASFINAG empfiehlt vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten