  • 12.05.2026, 11:56:32
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„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zum „Fall Pilnacek: Aufklärung oder politische Inszenierung?“

Heute, am 12. Mai, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Heute findet bereits der 15. Befragungstag im Untersuchungsausschuss zur „Causa Pilnacek“ statt. Der von der FPÖ initiierte Ausschuss soll klären, ob es um den Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek politische Einflussnahmen gab. Im Raum stehen Vorwürfe gegen ÖVP und Polizei – von angeblich zurückgehaltenen Akten und Beweismitteln bis hin zu möglichen Ermittlungsfehlern am Fundort der Leiche. Welche neuen Erkenntnisse liegen bisher tatsächlich vor? Sind Zweifel an der offiziellen Suizid-Theorie berechtigt? Und dient der Ausschuss der Aufklärung – oder vor allem der politischen Inszenierung? Darüber diskutieren heute, am 12. Mai 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“:

Christian Hafenecker, FPÖ

Andreas Hanger, ÖVP

Petra Stuiber, „Der Standard“

Gernot Bauer, „profil“

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