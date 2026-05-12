- 12.05.2026, 11:56:32
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„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zum „Fall Pilnacek: Aufklärung oder politische Inszenierung?“
Heute, am 12. Mai, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Heute findet bereits der 15. Befragungstag im Untersuchungsausschuss zur „Causa Pilnacek“ statt. Der von der FPÖ initiierte Ausschuss soll klären, ob es um den Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek politische Einflussnahmen gab. Im Raum stehen Vorwürfe gegen ÖVP und Polizei – von angeblich zurückgehaltenen Akten und Beweismitteln bis hin zu möglichen Ermittlungsfehlern am Fundort der Leiche. Welche neuen Erkenntnisse liegen bisher tatsächlich vor? Sind Zweifel an der offiziellen Suizid-Theorie berechtigt? Und dient der Ausschuss der Aufklärung – oder vor allem der politischen Inszenierung? Darüber diskutieren heute, am 12. Mai 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“:
Christian Hafenecker, FPÖ
Andreas Hanger, ÖVP
Petra Stuiber, „Der Standard“
Gernot Bauer, „profil“
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