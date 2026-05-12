„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zum „Fall Pilnacek: Aufklärung oder politische Inszenierung?“

Wien (OTS) -

Heute findet bereits der 15. Befragungstag im Untersuchungsausschuss zur „Causa Pilnacek“ statt. Der von der FPÖ initiierte Ausschuss soll klären, ob es um den Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek politische Einflussnahmen gab. Im Raum stehen Vorwürfe gegen ÖVP und Polizei – von angeblich zurückgehaltenen Akten und Beweismitteln bis hin zu möglichen Ermittlungsfehlern am Fundort der Leiche. Welche neuen Erkenntnisse liegen bisher tatsächlich vor? Sind Zweifel an der offiziellen Suizid-Theorie berechtigt? Und dient der Ausschuss der Aufklärung – oder vor allem der politischen Inszenierung? Darüber diskutieren heute, am 12. Mai 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“:

Christian Hafenecker, FPÖ

Andreas Hanger, ÖVP

Petra Stuiber, „Der Standard“

Gernot Bauer, „profil“