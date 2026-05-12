Fahrgastzahlen im VOR weiter auf Rekordniveau

Wien, Niederösterreich, Burgenland (OTS) -

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) setzt seinen Wachstumskurs fort: Im Jahr 2025 wurden insgesamt 1,152 Milliarden Fahrgäste im Öffentlichen Verkehr der Ostregion gezählt. Das entspricht einem Anstieg von 2,4 Prozent oder rund 28 Millionen Fahrgästen gegenüber dem Vorjahr und markiert erneut ein sehr hohes Nutzungsniveau. Bereits vor der Corona-Pandemie lag die Zahl der Fahrgäste mit 1,118 Milliarden auf hohem Niveau – dieser Wert wurde mittlerweile deutlich übertroffen.

Vizebürgermeisterin Wien, Barbara Novak:

„Die steigenden Fahrgastzahlen sind ein starkes Signal für die gesamte Metropolregion: Immer mehr Menschen setzen im Alltag auf den öffentlichen Verkehr – innerhalb Wiens ebenso wie für Pendelwege aus dem Umland in die Stadt. Die Ostregion wächst stark, damit nimmt auch der Verkehr nach und in Wien weiter zu. Mittlerweile gibt es deutlich mehr als eine Million Öffi-Stammkundinnen und -kunden in der Ostregion. Dieses gemeinsame Wachstum zeigt, wie wichtig ein gut abgestimmter, bundesländerübergreifender öffentlicher Verkehr für Lebensqualität, Arbeitsplätze und einen starken Wirtschaftsstandort ist. Gerade die enge Zusammenarbeit im VOR ist dafür ein wesentlicher Erfolgsfaktor.“

LH-Stv. und Verkehrslandesrat Niederösterreich, Udo Landbauer:

„Ein leistungsfähiger öffentlicher Verkehr bringt die Menschen verlässlich zur Arbeit, zur Ausbildung und zu ihren Familien – und genau das ist unser Anspruch in Niederösterreich. Besonders erfreulich ist die starke Entwicklung bei den Bedarfsverkehren: Mit 'leopoldi' bauen wir die Mobilität auf der letzten Meile konsequent weiter aus und schaffen bessere Verbindungen in den Regionen. Entscheidend dafür ist ein funktionierendes Gesamtsystem aus Bahn, Bus und regionalen Mobilitätsangeboten. Der VOR als verbindendes Element in der Ostregion leistet hier wertvolle Arbeit.“



Verkehrslandesrat Burgenland, Heinrich Dorner:

„Der kontinuierliche Ausbau des Öffentlichen Verkehrs im Burgenland zeigt Wirkung. Mit dem Busnetz der VBB, dem Anrufsammeltaxi BAST und laufend steigenden Fahrgastzahlen schaffen wir attraktive Mobilitätsangebote für die Menschen im Land. Gerade für die vielen Pendlerinnen und Pendler über Bundesländergrenzen hinweg sind verlässliche und gut abgestimmte Verbindungen entscheidend. Gemeinsam mit dem VOR stärken wir damit den öffentlichen Verkehr in der gesamten Ostregion.“

VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber:

„Die neuerlich gestiegenen Fahrgastzahlen zeigen sehr deutlich, wie stark der Öffentliche Verkehr in der Ostregion im Alltag verankert ist. Die Ostregion ist der zentrale Motor des öffentlichen Verkehrs in Österreich: Mehr als 2/3 der Nachfrage entfallen auf diesen Raum, mit besonders starken Zuwächsen in und um Wien. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage auch in den ländlichen Regionen stabil hoch. Dieses Wachstum sehen wir seit Jahren – getragen von immer mehr Stammkundinnen und -kunden und einer klaren Entwicklung hin zu nachhaltiger Mobilität. Unsere Aufgabe ist es, dieses Niveau gemeinsam mit unseren Partnern abzusichern und gezielt weiter auszubauen.

Mehr Angebot, mehr Nachfrage: Öffentlicher Verkehr auf hohem Niveau stabil

Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass der Öffentliche Verkehr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland eine tragende Rolle in der täglichen Mobilität spielt. Besonders im Pendlerverkehr sowie bei regelmäßigen Alltagswegen bleibt die Nutzung auf hohem Niveau stabil.

Die Verkehrsleistung lag 2025 ebenfalls auf einem konstant hohen Niveau. Im Busbereich wurden 121,7 Millionen Kilometer erbracht, auf der Schiene – inklusive Straßenbahn und U-Bahn – 87,6 Millionen Kilometer. Leichte Rückgänge gegenüber den Vergleichswerten 2024 von 124,2 Millionen Bus- bzw. 88,8 Millionen Bahnkilometern sind vor allem auf Kalendereffekte wie ein Schaltjahr oder unterschiedlich gelegene Feiertage zurückzuführen. Während die Kilometerleistungen bei Bahn und Straßenbahn leicht zurückgingen, stieg die Leistung der U-Bahn von 15,4 auf 15,7 Millionen Kilometer leicht an.

Ergänzende Mobilitätsangebote werden gut angenommen

Im Bedarfsverkehr wurden im Jahr 2025 in den drei Bundesländern der Ostregion zusammen rund 392.000 Fahrgäste gezählt. Einen wesentlichen Anteil daran hatten Angebote wie das niederösterreichische „leopoldi“, der „WienMobil Hüpfer“ sowie das burgenländische „BAST“. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche weitere Anrufsammeltaxis und Bedarfsverkehre in der gesamten Ostregion. Diese flexiblen Mobilitätsformen leisten einen wichtigen Beitrag zur Feinerschließung und zur besseren Anbindung von Regionen.

Liniennetz ausgeweitet

Das Liniennetz des VOR wurde 2025 leicht ausgeweitet: Insgesamt waren 918 Linien im Einsatz, nach 913 Linien im Jahr davor. Steigerungen gab es insbesondere bei Bus- und Bahnlinien. Die Netzlänge lag mit 15.357 Kilometern weiterhin auf sehr hohem Niveau. Gleichzeitig stieg auch der Fahrzeugeinsatz auf der Schiene von 2.298 auf 2.316 Fahrzeuge.

Tickets: VOR KlimaTickets und Zeitkarten weiter stark nachgefragt

Parallel zur Entwicklung der Fahrgastzahlen wächst auch die Zahl der regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs weiter. In der Ostregion gibt es mittlerweile deutlich mehr als eine Million Öffi-Stammkundinnen und -kunden.

Insgesamt wurden 2025 rund 55,95 Millionen Tickets verkauft – mit einer Steigerung von 0,8 Prozent mehr als im Jahr 2024 mit 55,51 Millionen Tickets und auch deutlich mehr als vor der Corona-Pandemie mit 53,48 Millionen Tickets. Besonders stark entwickelten sich Einzelfahrscheine mit 44,63 Millionen verkauften Tickets (plus 2,2 Prozent), Jahreskarten mit rund 850.000 Stück (plus 1,2 Prozent) sowie sonstige Zeitkarten und touristische Angebote mit rund 6,2 Millionen Verkäufen (plus 6 Prozent).

Insbesondere der Erfolg der VOR KlimaTickets hält weiter an: Ende 2025 waren knapp 86.000 VOR KlimaTickets im Umlauf – das entspricht einem Plus von rund 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders dynamisch entwickelte sich das VOR KlimaTicket MetropolRegion mit einem Zuwachs von rund 30,9 Prozent auf mehr als 60.000 Tickets, während auch das VOR KlimaTicket Region mit rund 15 Prozent Wachstum auf über 25.000 Tickets weiter zulegen konnte.

Zusätzlich nutzen viele Fahrgäste weitere Ticketangebote wie Top-Jugendtickets (rund 263.000), Jugendtickets (knapp 59.000), Strecken-Jahreskarten, mehrere hunderttausend Jahreskarten der Wiener Linien sowie das bundesweit gültige KlimaTicket Österreich (171.467 Stück in der Ostregion).

Digitale Services weiterhin stark genutzt

Die digitalen Fahrgastservices des VOR werden weiterhin intensiv genutzt. In der VOR AnachB App stieg die Zahl der Routenabfragen von 138,3 auf 141,6 Millionen (+2,4 Prozent bzw. etwa 3,3 Millionen zusätzlichen Abfragen). Ergänzend dazu wurden über die Webplattform AnachB.VOR.at im Jahr 2025 rund 27,2 Millionen Verbindungen abgefragt.

Die hohe Nutzung zeigt, wie wichtig aktuelle und verlässliche Informationen für Fahrgäste geworden sind. Gerade bei Störungen, Baustellen oder witterungsbedingten Einschränkungen sind digitale Fahrgastinformationen ein zentraler Bestandteil moderner Mobilität.

Breites Angebot stärkt nachhaltige Mobilität

Die Kombination aus klassischen Ticketangeboten, digitalen Services und neuen Lösungen wie der ciao App ermöglicht eine flexible und bedarfsgerechte Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Mit insgesamt 918 Linien – darunter 817 Buslinien sowie 101 Bahnlinien, davon 31 Straßenbahn- und fünf U-Bahnlinien – bildet der VOR gemeinsam mit seinen Partnern das Rückgrat der Mobilität in der Ostregion. Täglich werden dabei 11.215 Haltestellen sowie 452 Bahnhöfe bedient. Damit bleibt der Öffentliche Verkehr eine zentrale Säule für klimafreundliche Mobilität in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.