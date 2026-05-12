ASFINAG: Unternehmensübergreifendes Netzwerk prämiert Innovationen 2026

Wien (OTS) -

Die ASFINAG-Autobahnmeisterei Kaisermühlen war gestern, 11. Mai der Schauplatz der sogenannten „Innovationsafari“ 2026. Entsprechende Projekte, Ideen und Potenziale wurden dabei anschaulich bzw. greifbar präsentiert. Nicht nur von Seiten der ASFINAG, sondern gleichsam von den ÖBB, den Wiener Stadtwerken und dem Flughafen Wien. Die vier Unternehmen haben sich in puncto Open Innovation vernetzt und leben den regelmäßigen Austausch mit dem gemeinsamen Ziel, die Mobilität in Österreich weiter zu optimieren.

Die hochkarätige Besetzung der Veranstaltung: Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und die ASFINAG-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser. Sowie Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke Gruppe, ÖBB-Infrastruktur-Vorstand Johann Pluy und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Die ASFINAG zählt als vielseitiger Mobilitätspartner auch beim Thema Innovationen zu den führenden Autobahnbetreibern Europas. Dabei liegt der klare Fokus auf mehr Verkehrs- und Arbeitssicherheit sowie nachhaltiger Mobilität und alternativer Energiegewinnung für den Eigenbedarf. Besonders begrüße ich auch die wegweisende Vernetzung zentraler österreichischer Infrastrukturunternehmen, um gemeinsam neue Ideen und Potenziale auszuloten. Forschung und Innovation leisten immer einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts und der Schaffung neuer Arbeitsplätze“, betonte Mobilitätsminister Peter Hanke im Rahmen der Veranstaltung.

„Innovationen betreffen jeden Bereich in der ASFINAG und als Mobilitätspartner wollen wir diese auch rasch auf die Straße bringen. Dafür fördern wir kreative Lösungen und Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer. Unsere wichtigsten Ziele dabei sind mehr Verkehrs- und Arbeitssicherheit, mehr Streckenkapazitäten und nachhaltige Mobilität“, so die ASFINAG-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser. Entscheidend sei dabei, über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus zu denken und neue Ansätze – wie vor Ort – praktisch und greifbar darzustellen.

Allianz für Mobilität und Cross-Company-Innovation

Die vier zentralen Infrastruktur-Unternehmen haben mit der „Allianz für Mobilität“ eine wegweisende Kooperation ins Leben gerufen, um den Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu begegnen und die Cross-Company-Innovation strategisch auszurichten. So waren auch rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen vier Unternehmen nach diversen Präsentationen aufgerufen, aus dem Pool der ASFINAG-Innovationen zwei Projekte zur prämieren.

Qualitätssicherung des Datenpools

Im Rahmen der Leistungsschau setzte sich als klarer Sieger das Vorhaben durch, Verkehrssituationen in Echtzeit noch rascher zu erkennen und dadurch Sicherheit, Verkehrsfluss und Datenqualität weiter zu verbessern. Im Rahmen dieses Projekts sollen anonymisierte Daten aus Fahrzeugflotten von Autoherstellern als zusätzliche Datenquelle für die ASFINAG nutzbar gemacht werden, um diese qualitativ mit den internen Daten abzugleichen. Dadurch könnte schneller erkannt werden, ob die Informationen kongruent sind, ob alle Beschilderungen und Markierungen passen – bis hin zur sofortigen Erkennung von sicherheitskritischen Bremsvorgängen.

Einsatz neuer Schachtdeckelöffner in Tunnel

Aus der ASFINAG-Ideenwerkstatt, der internen Plattform für Ideen aller Art, wurde durch das Publikums-Voting ein neuer Schachtdeckelöffner mit Rüttelmechanismus ausgezeichnet. Diese Vorrichtung ermöglicht das sichere und beschädigungsfreie Lösen verrosteter Deckel in Tunneln. Dadurch entfallen aufwändige, riskante und ineffiziente bisherige Methoden. Die Lösung steigert Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit und Effizienz bei gleichzeitig geringen Entwicklungskosten.