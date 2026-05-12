  • 12.05.2026, 10:56:02
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Torsten Koch ist neuer Chief Creative Talent Officer der Constantin Film

Torsten Koch ist neuer Chief Creative Talent Officer der Constantin Film // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

Constantin Film schafft eine neue strategische Position: Ab sofort übernimmt Torsten Koch die Rolle des Chief Creative Talent Officer (CCTO).

Er wird künftig die Zusammenarbeit mit Filmemachern, Kreativen und Talenten von der frühen Projektentwicklung bis zur Auswertung stärken und weiterentwickeln. Dabei arbeitet er eng mit dem Vorstand, den Chief Content Officern, der Produktion, der Herstellungsleitung sowie den Bereichen Vertrieb und Marketing zusammen.

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "In der Filmbranche in Deutschland gibt es niemanden, der so vernetzt und bekannt ist wie Torsten. Filme und Serien entstehen genau aus solchen guten Beziehungen - zu Regisseurinnen und Regisseuren, zu Schauspielerinnen und Schauspielern sowie zu Talenten auf beiden Seiten der Kamera. Wer mit Torsten zusammengearbeitet hat, weiß, dass er genau diese Beziehungen aufbaut und pflegt - mit Verlässlichkeit und echtem Interesse an den Menschen und ihren Ideen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir diesen nächsten Schritt gemeinsam gehen."

Torsten Koch, Chief Creative Talent Officer: "Die Constantin Film ist seit drei Jahrzehnten mein berufliches Zuhause und gerade deshalb empfinde ich diese neu geschaffene Position als eine besondere Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Aus meiner Erfahrung in den Bereichen Kino, Verleih und Marketing sowie der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Filmschaffenden bringe ich die Voraussetzungen mit, diese Rolle aus der gelebten Praxis heraus zu entwickeln. Mein Ziel ist es, unsere Beziehungen zu Talenten und Partnern zu pflegen, neue aufzubauen und die kreative Identität der Constantin Film weiter zu stärken. Mein herzlicher Dank gilt Oliver Berben und dem gesamten Vorstand für das in mich gesetzte Vertrauen."

Torsten Koch begann seine Karriere in der Film- und Kinobranche 1993 in der Betriebsleitung des CinemaxX München. 1996 wechselte er als Betriebsleiter zum Cinedom Köln. 1999 übernahm er die Position des Director Marketing & Publicity der Constantin Film. Von 2008 bis 2024 war er als Geschäftsführer Verleih, Marketing & Publicity der Constantin Film Verleih GmbH für die Auswertung zahlreicher der erfolgreichsten deutschen Kinofilme der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich. Im Juni 2024 übernahm er die Position des Chief Marketing Officers der Constantin Film. Mit der Berufung zum Chief Creative Talent Officer setzt er seine 30-jährige Erfolgsgeschichte im Hause Constantin Film in einer neuen strategischen Rolle fort.

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